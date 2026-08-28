Один з найбільших НПЗ у Росії: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Ярославлі

28 серпня, 11:26
Пожежа на території Ярославського НПЗ у Росії, 28 серпня 2026 року (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

Пожежа на території Ярославського НПЗ у Росії, 28 серпня 2026 року (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

Сили оборони України вночі у п'ятницю, 28 серпня, уразили нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС у Ярославлі Ярославської області РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На території підприємства виникла пожежа.

Ярославський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств РФ та входить до складу ПАТ Славнефть. Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

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Завод залучений до забезпечення російських окупаційних військ, зазначає Генштаб.

Раніше повідомлялося про вибухи та пожежу у російському Ярославлі. Монітори писали про влучання у НПЗ. Українська оборонна компанія Fire Point писала про ураження НПЗ дронами FP-1.

Також повідомлялося про атаку БпЛА на Москву та Енгельс у Росії.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   удари по території РФ удари по російських НПЗ Війна Росії проти України НПЗ

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