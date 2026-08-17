Популярний у Росії картографічний сервіс Яндекс знайшов новий спосіб приховувати військові об'єкти. Зокрема, на супутниковому знімку з’явилися фрагменти лісу на ділянці біля порту Кронштадт неподалік від Санкт-Петербурга, де розташована ракетна батарея.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Раніше російська компанія Яндекс намагалася маскувати військові об'єкти, переважно розмиваючи їхні деталі на супутникових знімках. Минулої весни дослідники нарахували 119 розмитих об'єктів у західній частині РФ.

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Тепер же поверх ракетної батареї за допомогою графічного редактора наклали зображення лісу. Водночас цю саму батарею видно на картах Google, Apple та Microsoft.

Видання припускає, що Росія приховує ціль від ударів українських дронів. Однак військовий експерт і колишній фінський розвідник Марко Еклунд вважає таку «секретність» безглуздою, адже західна чи українська розвідка орієнтується на власні супутникові знімки.

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За його словами, за цією маніпуляцією стоїть певне адміністративне рішення, а саму обробку в Кронштадті виконали недбало.

За даними Yle, у прихованій зоні раніше зберігалися протикорабельні ракети Бастіон і пов’язані з ними радіолокаційні та розвідувальні системи.