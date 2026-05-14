В РФ призначили нову уповноважену з прав людини, в Україні її звинувачують у депортації дітей

Тетяна Москалькова залишила посаду уповноваженого з прав людини в РФ. Її наступницею стала Яна Лантратова від партії Справедлива Росія, повідомляють BBC та пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости.

Москалькова обіймала посаду омбудсменки протягом 10 років — два терміни поспіль, що є максимально дозволеним законом строком. У квітні її повноваження завершилися.

Реклама

З початку повномасштабної війни РФ проти України Москалькова брала участь у координації обмінів полоненими та тілами загиблих.

Вона потрапила до санкційних списків Європейського Союзу (за заперечення фільтраційних заходів в Україні), США (через причетність до систематичної та незаконної депортації українських дітей), Австралії, Канади, Японії та інших країн.

14 травня Держдума РФ офіційно призначила Яну Лантратову новим уповноваженим з прав людини.

Лантратова з 2021 року була депутаткою Держдуми, а у лютому 2025 року очолила парламентський комітет з розвитку громадянського суспільства та питань громадських і релігійних об'єднань. Після початку повномасштабного вторгнення вона відвідувала окуповані території.

В Україні Лантратову разом із дружиною депутата Держдуми Сергія Миронова, Інною Варламовою, звинувачують у примусовій індивідуальній депортації людей, які перебувають під захистом, та порушенні законів і звичаїв війни. За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року під виглядом офіційного візиту вони приїхали до окупованого Херсона та вивезли двох дітей із Херсонського обласного будинку — 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка.

Як зазначають у Генпрокуратурі України, обидві дитини за станом здоров’я не потребували додаткового лікування, тож об'єктивних підстав для їхньої депортації до Росії не було. Українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка.

За даними видання Медуза, на призначення Лантратової лобіював режисер Микита Міхалков.