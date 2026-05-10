Як СРСР заробляв валюту. Уряд Сталіна створив спеціалізовані колгоспи, що вирощували мак, і продавав опіум та героїн у Європу

Радянська пропаганда клеймила наркоманію як «виразку капіталізму, що загниває». При цьому СРСР десятиліттями потай вирощував мак і продавав тонни опіуму та героїну до Великої Британії та Нідерландів. Сталіну була потрібна валюта для індустріалізації та озброєння.

У 1930-х роках Радянський Союз став другим у світі виробником легального героїну, поступаючись лише Японії. Звичні експортні товари на кшталт зерна чи лісу вимагали великих перевезень і витрат. Натомість опіум був ідеальним товаром: займає мало місця, легко транспортується й коштує дуже дорого.

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А у часи Другої світової війни у Кремлі навіть замислились над розширенням чорного ринку. За пів року до вторгнення нацистської Німеччини до СРСР заступник наркома закордонних справ Андрєй Вишинскій запропонував піти на різкий дипломатичний крок: офіційно вийти з усіх міжнародних конвенцій, які на той час обмежували обіг наркотиків у світі, — щоб торгувати наркотою безконтрольно.