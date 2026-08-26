«Йдіть додому, водки немає!» Чому радянська армія окупувала Чехословаччину влітку 1968 року і що відбувалось потім

ПРАЗЬКЕ ЛІТО: Такий надпис потайки зробили невідомі жителі Чехословаччини на фургоні радянських окупантів, що прийшли до їхньої країни. Серпень 1968 року (Фото: Miloš Gregor)

Як СРСР придушив Празьку весну — як на це реагувала влада країни, а як — прості громадяни.

«Росіяни кістьми ляжуть, щоб поступово розчинити [підкорені народи] у своїй цивілізації. І невідомо, чи вдасться це їм», — писав Мілан Кундера у романі Нестерпна легкість буття про події 1968‑го. Тоді радянські війська захопили Чехословаччину, аби розчавити Празьку весну, знамениту своїми лібералізацією і демократичними реформами.

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Ці зміни розпочав у січні того року очільник компартії Олександр Дубчек. Дозволялася багатопартійність. Скасовувалася цензура. Ставала нормою свобода слова. Стартував приватний бізнес.

Усе це налякало і розлютило Москву. Аби