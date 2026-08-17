«Нагадує практики концтаборів». У ГУР показали, як і навіщо РФ маркує іноземних найманців у своїй армії — фото
Тавро ставлять стійкими фарбами — хною або джаґуа, розповіли у ГУР (Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram)
Держава-агресорка Росія таврує іноземних найманців у своїй окупаційній армії для посилення контролю та деперсоналізації. Такі «інвентарні номери» наносяться на екіпіровку або шкіру.
Про це у понеділок, 17 серпня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), публікуючи відповідні фото.
Позначки, які ставлять стійкими фарбами, тримаються тижнями. Коли мітка стає малопомітною, її оновлюють.
У ГУР зазначили, що зафіксовано випадки, коли російські поліціянти зупиняли іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і здійснювала перевірку на наявність номерів. Таким чином силовики РФ шукають дезертирів.
«Система нагадує практики нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номер, аби стерти особистість, ім'я та правовий статус. Фактично російська окупаційна армія перетворює іноземних найманців на товар — пронумеровані штурмові одиниці», — наголосили в українській розвідці.
Таке таврування дозволяє РФ кидати тіла ліквідованих іноземних найманців на полі бою як «невідомих» та списувати як таких, що «зникли безвісти». І як наслідок — ухилятися від виплати грошових компенсацій родинам в Африці й Азії, приховуючи реальні масштаби втрат.
У ГУР МО наголосили, що використання тоталітарних методів позбавлення імені й особистості вкотре доводить системне нехтування Росією нормами міжнародного гуманітарного права.
Отримані дані передаються іноземним партнерам та правоохоронним органам. Вони будуть долучені до матеріалів майбутніх міжнародних трибуналів над військово-політичним керівництвом РФ, вказали у ГУР.
У квітні 2025 року видання Важные истории з посиланням на дані витоку єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи (ЄМІАС) повідомляло, що на боці Росії проти Сил оборони України воюють найманці щонайменше з 48 країн. За інформацією видання, лише в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року в армію могли набрати понад 1,5 тисячі іноземців.
У квітні 2026 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в українському полоні знаходяться понад 300 іноземних військових, які служили на боці Росії.
У липні Російська служба BBC, видання Медиазона та команди волонтерів повідомили з посиланням на власне дослідження, що у війні проти України на боці Росії загинули щонайменше 3589 іноземних громадян.