«Нагадує практики концтаборів». У ГУР показали, як і навіщо РФ маркує іноземних найманців у своїй армії — фото

Держава-агресорка Росія таврує іноземних найманців у своїй окупаційній армії для посилення контролю та деперсоналізації. Такі «інвентарні номери» наносяться на екіпіровку або шкіру.

Про це у понеділок, 17 серпня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), публікуючи відповідні фото.

Позначки, які ставлять стійкими фарбами, тримаються тижнями. Коли мітка стає малопомітною, її оновлюють.

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У ГУР зазначили, що зафіксовано випадки, коли російські поліціянти зупиняли іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і здійснювала перевірку на наявність номерів. Таким чином силовики РФ шукають дезертирів.

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

«Система нагадує практики нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номер, аби стерти особистість, ім'я та правовий статус. Фактично російська окупаційна армія перетворює іноземних найманців на товар — пронумеровані штурмові одиниці», — наголосили в українській розвідці.

Таке таврування дозволяє РФ кидати тіла ліквідованих іноземних найманців на полі бою як «невідомих» та списувати як таких, що «зникли безвісти». І як наслідок — ухилятися від виплати грошових компенсацій родинам в Африці й Азії, приховуючи реальні масштаби втрат.

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

У ГУР МО наголосили, що використання тоталітарних методів позбавлення імені й особистості вкотре доводить системне нехтування Росією нормами міжнародного гуманітарного права.

Отримані дані передаються іноземним партнерам та правоохоронним органам. Вони будуть долучені до матеріалів майбутніх міжнародних трибуналів над військово-політичним керівництвом РФ, вказали у ГУР.

У квітні 2025 року видання Важные истории з посиланням на дані витоку єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи (ЄМІАС) повідомляло, що на боці Росії проти Сил оборони України воюють найманці щонайменше з 48 країн. За інформацією видання, лише в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року в армію могли набрати понад 1,5 тисячі іноземців.

У квітні 2026 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в українському полоні знаходяться понад 300 іноземних військових, які служили на боці Росії.

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У липні Російська служба BBC, видання Медиазона та команди волонтерів повідомили з посиланням на власне дослідження, що у війні проти України на боці Росії загинули щонайменше 3589 іноземних громадян.