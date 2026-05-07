«Ядерного удару не буде». Політолог Денисенко проаналізував заклик росіян до евакуації посольств і нові погрози Києву

Росія не атакує Україну ядерною зброєю, попри погрози «невідворотним» ударом по Києву , зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по Москві 9 травня, вважає політолог та керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

«Повторю те, що говорив раніше: ніякого ядерного удару не буде. Або, в усякому разі їх вірогідність абсолютно мінімальна. Ядерний удар — це абсолютне невідоме, при якому різко ростуть санкції», — написав Денисенко.

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Він додав, що у разі ядерного удару в США відбудеться повна консолідація демократів і республіканців проти Росії, а Китай, імовірно, займе жорстку позицію. За словами Денисенка, це може призвести й до внутрішнього загострення в самій РФ, тому російський диктатор Володимир Путін «просто побоїться».

«Є ще один аспект: Хіросіма закінчила війну. Ядерний удар тактичною зброєю не обовʼязково приведе до її закінчення. І це прекрасно розуміють в Москві», — вважає аналітик.

Денисенко зауважив, що рішення про ядерний удар Путін прийматиме колегіально, через Радбез, тому про це буде відомо «з усіх чайників».

«Якщо вже зовсім страшно — треба дивитися, чи китайський посол в столиці. Поки він тут, ніякого ядерного удару не буде», — додав політолог.

За його словами, найближчі дні «найстрашнішими будуть чутки». Більшість з них будуть неправдивими, але рівень страху в суспільстві буде збільшуватися і кількість тих, хто «навколо вас буде істерити (нудити)».

«Масовані удари по Києву і не тільки — вже заплановані. І вони відбудуться безвідносно до того, буде щось 9.05 чи ні. Але за останні чотири роки ми пережили сотні таких атак. Переживемо і цю», — наголосив Денисенко.

Напередодні МЗС країни-агресора Росії вибухнуло новими погрозами на адресу України на тлі недотримання російськими окупантами режиму тиші 6 травня. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій направили ноту із закликом «забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв», погрожуючи «невідворотним» ударом по Києву, зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по столиці країни-агресора Москві 9 травня.