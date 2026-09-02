«Москва відновиться за сім років». Як американський тижневик Collier’s вперше візуально змоделював хід світової атомної війни та її наслідки

2 вересня, 05:35
NV Преміум
Загін американських солдатів затримав генерала Василя Сталіна, сина радянського вождя. Так художник тижневика Collier’s проілюстрував фінальний етап наслідків ядерного удару кремля по країнах Заходу (Фото: Collier’s)

Загін американських солдатів затримав генерала Василя Сталіна, сина радянського вождя. Так художник тижневика Collier’s проілюстрував фінальний етап наслідків ядерного удару кремля по країнах Заходу (Фото: Collier’s)

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Автор: Олег Шама

В останні дні серпня 1949 року СРСР випробував свою першу атомну бомбу. І почалось: ядерну війну стали планувати не тільки військові, а й учені, письменники та журналісти.

Москва повністю відновиться за сім років — після ядерного удару-відповіді. Таким був прогноз експертів, здебільшого професорів історії, економіки і військового мистецтва Колумбійського університету, який отримав на свій запит американський авторитетний тижневик Collier’s 1951 року. З Хіросімою та Нагасакі це вдалося за п’ять років.

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Атмосферу в російській столиці через шість-сім років після ядерного удару описували так: на центральному московському стадіоні Динамо проходять регулярні покази мод, вже 1960-го Москва приймає Олімпіаду. А за кілька років 5 млн російських жінок вийдуть заміж за іноземців.

В українській Полтаві запрацював завод флуорисцентних ламп - один з прогнозів наслідків ядерної війни від Collier's 1951 року. Це виявилося пророцтвом, бо такий завод у Полтаві й справді відкрився 1963 року (Фото: Collier's)
В українській Полтаві запрацював завод флуорисцентних ламп - один з прогнозів наслідків ядерної війни від Collier's 1951 року. Це виявилося пророцтвом, бо такий завод у Полтаві й справді відкрився 1963 року / Фото: Collier's
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Теги:   Історія з NV Ядерна війна Холодна війна Прогноз

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