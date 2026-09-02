«Москва відновиться за сім років». Як американський тижневик Collier’s вперше візуально змоделював хід світової атомної війни та її наслідки
Загін американських солдатів затримав генерала Василя Сталіна, сина радянського вождя. Так художник тижневика Collier’s проілюстрував фінальний етап наслідків ядерного удару кремля по країнах Заходу (Фото: Collier’s)
В останні дні серпня 1949 року СРСР випробував свою першу атомну бомбу. І почалось: ядерну війну стали планувати не тільки військові, а й учені, письменники та журналісти.
Москва повністю відновиться за сім років — після ядерного удару-відповіді. Таким був прогноз експертів, здебільшого професорів історії, економіки і військового мистецтва Колумбійського університету, який отримав на свій запит американський авторитетний тижневик Collier’s 1951 року. З Хіросімою та Нагасакі це вдалося за п’ять років.
Атмосферу в російській столиці через шість-сім років після ядерного удару описували так: на центральному московському стадіоні Динамо проходять регулярні покази мод, вже 1960-го Москва приймає Олімпіаду. А за кілька років 5 млн російських жінок вийдуть заміж за іноземців.