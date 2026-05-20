Країна-агресор Росія раптово оголосила ядерні навчання , що проходять у період з 19 по 21 травня, щоб «продемонструвати силу» перед союзниками України та відвернути увагу від зростаючих проблем окупантів на полі бою. Про це сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) 19 травня.

У ядерних навчаннях приймуть учать понад 64 000 військовослужбовців та близько 7800 одиниць військової техніки, зокрема понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літаків, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів. Як стверджується, планується запуск балістичних та крилатих ракет на полігонах у межах Росії.

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Також російське Міноборони анонсувало спільні з білоруською армією навчання із застосуванням російської ядерної зброї, розгорнутої на території РБ.

ISW зазначає, що Росія раніше не оголошувала про проведення ядерних навчань 19−21 травня. Щороку країна-агресор проводить наземні та морські ядерні навчання у жовтні — з 2022-го. Востаннє російські війська проводили раптові ядерні навчання влітку 2024 року, зосередившись на нестратегічній (тактичній) ядерній зброї, що, ймовірно, мало на меті вплинути на західні політичні дебати щодо постачання Україні зброї великої дальності, сказано в аналізі.

На тлі початку навчань у Кремлі повторили свої погрози на адресу НАТО. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що ймовірність прямого зіткнення між РФ та НАТО з «катастрофічними наслідками» дедалі зростає. Він цинічно звинуватив альянс у провокаціях Москви в ядерній сфері та «ескалації риторики» щодо російської загрози.

Подібні звинувачення на адресу НАТО в ескалації напруженості є спробою здійснити таким чином «рефлексивний контроль» та послабити підтримку України з боку Європи, повідомляє ISW.

Аналітики також зауважили, що ядерні навчання РФ проходять на тлі відсутності успіхів російських військ у весняно-літньому наступі на фронті в Україні та ударів Сил оборони по глибокому тилу країни-агресора.

18 травня Міноборони Білорусі заявило про початок «планових» навчань з бойового застосування ядерної зброї. Наступного дня про ядерні навчання оголосили у Міноборони Росії.

15 травня 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну проти України. Серед можливих варіантів — агресивні операції проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні або проти однієї з країн НАТО.