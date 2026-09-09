МАГАТЕ виявило новий об'єкт зі збагачення урану в Північній Кореї

Північна Корея побудувала новий об’єкт зі збагачення урану на своєму головному ядерному комплексі в Йонбені.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

У МАГАТЕ зазначили, що для відстеження ядерної діяльності Пхеньяна використовували супутникові знімки та матеріали з відкритих джерел, зокрема фотографії, опубліковані державними ЗМІ Північної Кореї. МАГАТЕ не має своїх інспекторів у Північній Кореї з 2009 року.

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Агентство ідентифікувало нову двоповерхову будівлю в Йонбені як другий об'єкт зі збагачення урану на цьому комплексі. Висновок зробили шляхом порівняння фотографій червневого візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з супутниковими знімками, зробленими під час будівництва.

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За даними звіту, фотографії свідчать, що каскади газових центрифуг встановлені на верхньому та нижньому поверхах головної будівлі. Загалом там може бути розміщено до 28 таких каскадів.

МАГАТЕ також повідомило, що у січні з’явилися ознаки початку роботи на об'єкті зі збагачення урану в Канссоні поблизу столиці Пхеньяна. Йдеться про прибудову, яку звели у 2024 році.

В агентстві заявили, що ці дії Північної Кореї порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

«Продовження роботи об'єктів зі збагачення в Канссоні та Йонбені, а також повідомлення про подальше розширення виробництва КНДР збройових ядерних матеріалів викликають серйозне занепокоєння», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ядерний потенціал КНДР / Інфографіка: NV

Пхеньян неодноразово відкидав повноваження агентства. У вересні минулого року представництво Північної Кореї при ООН у Відні заявило, що статус країни як ядерної держави став незворотним, а МАГАТЕ «не має законного права … втручатися у внутрішні справи ядерної держави, яка існує поза межами ДНЯЗ» — Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

7 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ввів до складу військово-морських сил країни другий есмінець водотоннажністю близько 5 тисяч тонн. Він заявив, що корабель стане частиною системи ядерного стримування КНДР.

Під час його будівництва виникло чимало проблем. Під час першої спроби спуску на воду в травні 2025 року корабель частково перекинувся. Згодом його відремонтували та повторно спустили на воду.