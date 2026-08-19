Лідер Яблука поруч із ЗМІ та прихильниками після слухання апеляції у Верховному суді, який заборонив партії брати участь у виборах до Держдуми, 17 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Російський журналіст Михайло Фішман в інтерв’ю Radio NV розповів, що Кремль не допустив до виборів партію Яблуко, бо не здатен контролювати антивоєнні настрої, а якби ця партія пройшла до Держдуми, це б підточило режим зсередини.

В ефірі Radio NV Фішман звернув увагу на те, що Яблуко зареєстрували для участі у виборах за згодою російського диктатора Володимира Путіна, а потім, за його ж згодою, лише через два тижні після цього зняли з виборів.

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«Мабуть, домовленості про залучення Яблука до цієї кампанії існували ще навесні. Із самим Путіним — особисто. До того ж це бюрократичний процес, та й спробуй ще до нього достукатися. Попри це, протягом тижня-двох система усвідомила, що не може допустити Яблуко, оскільки не здатна контролювати антивоєнні настрої в країні, які, безумовно, поширюються. Війна стає дедалі менш популярною — тобто вона вже відверто непопулярна в країні. Гасла, з якими партія Яблуко пішла на вибори — за мир і свободу, — очевидно, поділяє переважна більшість населення», — заявив журналіст.

За його словами, згідно з незалежними прогнозами, Яблуко могло б отримати 20% голосів.

«Путін це зрозумів, — що не можна стикати реальність, яку люди бачать за вікном, із тим всесвітом, який він вигадав: повною, тотальною підтримкою його війни, тотальним бажанням і прагненням битися до кінця й до перемоги, його постійними заявами про те, що ворог відступає. Він не готовий і не хоче стикати цю вигадану ним реальність — навіть побіжно, навіть на цілком контрольованих виборах — із тим, що насправді думають люди, бо боїться програти. Ось що, власне, сталося найголовнішого», — пояснив Фішман.

Журналіст висловив думку, що якби Яблуко набрало 20% голосів, війні та режиму прийшов би кінець.

«Таке в сьогоднішній путінській Росії просто неможливо. Це як ділити на нуль. Це неможлива дія. … Навіть якби вони (партія Яблуко — ред.) виконували роль „хлопчиків для биття“, відведену їм від самого початку, але набрали б не те що 20 чи 10 відсотків — та байдуже, навіть якби вони набрали п’ять і просто пройшли до Державної думи, — це миттєво й докорінно підточило б режим ізсередини. Він почав би тріщати по всіх швах, на всіх напрямках», — наголосив Фішман.

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Зняття партії Яблуко з виборів до Держдуми РФ та її позиція щодо війни Росії проти України

10 серпня Верховний суд Росії скасував реєстрацію федерального списку кандидатів партії Яблоко на виборах до Держдуми. Позов про зняття партії з виборів подала пропутінська партія Родіна. У Яблуку заявили про намір оскаржити рішення суду. Партія була єдиною з 11 зареєстрованих на вересневих виборах, яка балотувалася з відкрито антивоєнною програмою.

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Позов Родіни містив звинувачення в порушенні прав інтелектуальної власності в агітаційних матеріалах, у можливому іноземному фінансуванні кампанії, а також у пропаганді «екстремізму» — до цього прирівняли частину антивоєнних гасел Яблука та підтримку так званого «міжнародного руху ЛГБТ», визнаного в Росії екстремістським. Представники Генпрокуратури, Центрвиборчкому та Росфінмоніторингу на засіданні підтримали позов.

Голова Яблука Микола Рибаков заперечив звинувачення, заявивши, що позивач не надав достатніх доказів. Юристи партії також оскаржили тезу про порушення авторських прав.

Яблуко — одна з найстаріших ліберальних партій Росії, заснована у 1993 році. На вересневі вибори до Держдуми вона йшла з найкоротшою передвиборчою програмою за всю свою історію — усього 43 слова. У ній партія закликала до миру та свободи, життя без страху, укладення угоди про припинення вогню, дипломатичного врегулювання та недопущення ядерної війни, а також — до звільнення Росії від репресій і збереження гідності та добробуту людини.

Водночас позиція партії щодо війни Росії проти України лишається обережною й балансує в межах дозволеного російським законодавством: партія уникає прямого засудження війни чи використання цього слова, оперуючи офіційним терміном «спецоперація» та закликами до «термінового припинення вогню», а не до виведення російських військ чи визнання агресії.