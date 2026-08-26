Вогонь охопив 100 тисяч кв. м: жителів російського Котовська просять не виходити на вулицю через масштабну пожежу на складі Wildberries

На складі російського маркетплейса Wildberries у місті Котовськ Тамбовської області РФ продовжується масштабна пожежа після атаки БпЛА у середу, 26 серпня.

За даними губернатора Тамбовської області Євгена Первишова, пожежа охопила 100 тисяч квадратних метрів. Російська ППО, як стверджує місцева влада, під час атаки «збила» 16 дронів над регіоном. Про кількість безпілотників, що влучили у ціль, не повідомляється.

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Голова російського Котовська Олексій Плахотников закликав місцевих мешканців залишатися вдома, закрити вікна та утриматися від активного пересування містом у найближчі два дні, щоб не отруїтися чадним газом та продуктами горіння через масштабний вогонь.

Фото: Exilenova+

У Мережі публікують численні кадри з Котовська, на яких видно, що росіяни залучили до ліквідації пожежі авіацію. Дим видно за десятки кілометрів.

Вночі повідомлялося про вибухи та пожежу у російському Котовську. Згодом українська оборонна компанія Fire Point підтвердила, що Сили оборони уразили дронами FP-1 логістичний хаб Wildberries у Тамбовській області та НПЗ у Нижньогородській області РФ.

Котовський центр Wildberries є одним із ключових логістичних об'єктів маркетплейса у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів, писав моніторинговий канал Exilenova+.

Wildberries у Котовську вже зазнавав ураження 18 липня. Тоді, за твердженням місцевої влади, внаслідок пожежі загинули семеро співробітників, а роботу об'єкта призупиняли.