Wildberries, Ozon та Авіто просять в уряду РФ сотні мільярдів рублів після українських ударів

Пожежа на складі Wildberries в Електросталі Московської області, 18 липня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)

Найбільші російські компанії електронної торгівлі звернулися до уряду РФ з проханням про виділення безоплатної допомоги з федерального бюджету, щоб компенсувати збитки продавців, спричинені атаками українських БпЛА.

Про це повідомляє російське видання Ведомости.

В матеріалі йдеться, що з офіційним листом до прем'єра Михайла Мішустіна звернулася Асоціація цифрових платформ (АЦП), куди входять Ozon, Яндекс, Авіто, Купер, а також Wildberries, який у результаті атак дронів ЗСУ втратив всі великі склади.

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За задумом АЦП, розмір виплат із бюджету має визначатися на основі фактичних збитків та масштабу діяльності компанії, що постраждала.

Крім того, асоціація просить уряд РФ надати постраждалим підприємцям відстрочку або розстрочку щодо податків та обов’язкових платежів щонайменше на пів року та скасувати нарахування пені та штрафів за період, коли було порушено нормальне функціонування бізнесу.

Сума, яку вимагає АЦП, оцінюється в сотні мільярдів рублів.

Удари Сил оборони України по Wildberries — що відомо

ЗСУ почали завдавати ударів по логістичних центрах Wildberries 18 липня. За даними агентства Reuters, щонайменше 20 центрів зазнали атак українських безпілотників, частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн квадратних метрів складських потужностей.

Наслідки атак вже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.

Видання Агентство із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомило, що у Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс Wildberries і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.

Провідний аналітик дослідницького агентства Data Insight Сергій Семко підрахував, що лише прямі збитки Wildberries від втрати інфраструктури до середини серпня становили 147−223 млрд рублів ($1,75−2,65 млрд), а якщо врахувати демонтаж, вивезення відходів і рекультивацію територій, вони можуть сягнути 278 млрд рублів ($3,31 млрд).

За оцінками, продавці Wildberries втратили товарів на 445−507 млрд рублів ($5,29−6,05 млрд). Тому загальна сума збитків може сягати близько 800 млрд рублів ($9,5 млрд).

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Голова Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках Маргарита Євстигнєєва оцінює втрати продавців ще вище — у 600−700 млрд рублів ($7,14−8,3 млрд). З урахуванням збитків Wildberries загальна сума шкоди може сягнути майже 1 трлн рублів ($11,93 млрд).