Reuters: Росія хоче завезти до Вірменії 100 тисяч виборців, які голосуватимуть проти Пашиняна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян спілкується з журналістами після військового параду з нагоди Дня Республіки в Єревані, Вірменія, 28 травня 2026 року. (Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Росія таємно хоче відправити до Вірменії близько 100 тисяч вірмен, щоб вони проголосували проти чинного прем'єр-міністра країни Нікол Пашинян на парламентських виборах.

Про це у п’ятницю, 29 травня, повідомило агентство Reuters з посиланням на західних розвідників та чиновників.

П’ять представників західних спецслужб розповіли, що плани Москви напередодні виборів 7 червня включали дезінформаційні кампанії на користь проросійських кандидатів, а також схему з перевезення десятків тисяч громадян із російсько-вірменським громадянством, щоб вплинути на результати голосування.

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У жовтні Кремль створив підрозділ під назвою «Управління стратегічного співробітництва та партнерства», який, за словами чотирьох джерел, контролює операції впливу у Вірменії.

Джерела на умовах анонімності повідомили, що протягом останніх місяців російські чиновники обговорювали можливість відправлення вірмен, які проживають у Росії, для голосування за опонентів Пашиняна.

У Росії вірменська діаспора, за деякими оцінками, перевищує 2 мільйони осіб. Водночас громадянам Вірменії заборонено голосувати на виборах з-за кордону.

Високопоставлений американський чиновник зазначив, що кількість людей, яких Москві вдасться перевезти, є предметом дискусій у розвідувальному співтоваристві.

Однак співробітники розвідки ставляться до цієї ідеї серйозно.

За словами трьох інших джерел, російська влада підрахувала, що вартість перевезення 100 тисяч виборців становитиме близько 50 мільйонів доларів. Ці чиновники додали, що до середини травня Кремль визначив квоти на кількість вірмен, яких має відправити кожен регіон, і попросив адміністраторів звітувати про хід підготовки.

Троє інших західних чиновників повідомили, що фаворитом Москви є Самвел Карапетян — мільярдер, який перебуває під судом за звинуваченням у закликах до повалення уряду.

Карапетян, який має вірменсько-російське походження, заперечує висунуті звинувачення. Його адвокат повідомив журналістам, що його клієнт не знає про підтримку з боку Росії.

Опитування, проведене на початку травня, показало, що партія Пашиняна Громадянський договір посяде перше місце, набравши близько 30% голосів.

Партія Карапетяна Сильна Вірменія з результатом близько 6% посіла друге місце серед численних конкурентів.

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У травні держсекретар США Марко Рубіо відвідав Єреван, де підписав угоду про видобуток корисних копалин та угоду щодо «Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання» — запропонованого транспортного коридору через Вірменію, який може ще більше послабити російський вплив у регіоні.

Вірменія, яка є членом Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) під керівництвом Росії, у 2024 році призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). У травні країна приймала главу НАТО на саміті європейських лідерів.

У РФ намір Вірменії зберегти членство в ЄАЕС, одночасно прагнучи до вступу в ЄС, назвали «неприйнятним». Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Вірменія може втратити «дуже привабливу» ціну на газ, якщо відмовиться від євразійської інтеграції. Москва також обмежила імпорт вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів і коньяку.