У Хорватії взяли під варту українця Журавльова, якого Німеччина підозрює у підриві Північного потоку-2

Український дайвер Володимира Журавльов (в центрі) у супроводі польської поліції в будівлі суду у Варшаві, Польща, 1 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Суд у Хорватії обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для громадянина України Володимира Журавльова , якого Німеччина підозрює у причетності до диверсії на газопроводі Північний потік-2.

Про це 20 серпня повідомляє хорватське видання Index.

Рішення суду підтвердив адвокат українця Матія Мілош. За його словами, Журавльова взяли під варту на клопотання державного прокурора для забезпечення можливої передачі Німеччині на підставі європейського ордера на арешт.

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Адвокат зазначив, що письмове рішення слідчого судді буде оскаржене. Водночас, за його словами, ключовим етапом стане подальше провадження, під час якого судова колегія має визначити, чи є підстави для передачі українця німецькій стороні.

Німецькі правоохоронці розслідують вибухи на газопроводах Північний потік і Північний потік-2, що сталися у вересні 2022 року в Балтійському морі. Журавльова підозрюють у можливій причетності до цієї операції.

19 серпня у Хорватії заарештували підозрюваного у справі про вибухи на трубопроводі Північний потік Володимира Журавльова.

Вибухи на Північних потоках і затримання українців — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, Москва, зі свого боку, звинувачувала «англосаксів» і заперечувала свою причетність.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

27 серпня 2025 року німецькі видання Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Було видано ордери на арешт шести громадян України.

30 вересня 2025-го польська газета Rzeczpospolita повідомила, що в місті Прушкув затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює в причетності до вибуху на газопроводі Північний потік. Чоловік був у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

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Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку 2025 року, а восени того самого року — екстрадували до Німеччини.

1 липня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини офіційно висунула обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову. За версією слідства, він очолював групу із семи осіб, яка у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря.

Також німецька сторона заявила про український «державний слід» у справі про підрив російських газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2.

9 липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що наразі слідство не встановило жодних доказів причетності України, її органів влади чи посадових осіб до підриву Північних потоків.