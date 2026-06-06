Пропонував хабар у Варшаві: у Польщі заарештували ексзаступника міністра внутрішніх справ України

У Польщі затримали колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України генерал-полковника у відставці Володимира Бедриківського.

Його підозрюють у спробі підкупу польського державного службовця у Варшаві на початку цього місяця. Польський телеканал TVP World, посилаючись на речника Національної прокуратури Пшемислава Новака, повідомило, що 62-річного ексчиновника (у польських матеріалах він фігурує як Володимир Б.) уже взяли під варту на три місяці.

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У прокуратурі наголосили, що справа не пов’язана зі шпигунством чи диверсіями, як раніше припускали в медіа.

Володимир Бедриківський має тривалу кар'єру в українських правоохоронних органах. Свого часу він очолював міліцію Житомира та Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, а також був першим заступником Юрія Луценка в МВС.

Пізніше, у 2014−2015 роках, працював радником голови СБУ, а з 2016 по 2019 рік керував одним із департаментів Генеральної прокуратури України. Має звання заслуженого юриста України.

Крім того, посадовець фігурував у розслідуваннях журналістів через елітний маєток площею понад 580 квадратних метрів, який під час його служби в МВС записали на 80-річну матір генерала.