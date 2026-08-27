Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови

Президент України Володимир Зеленський з Маєю Санду у Кишиневі, 27 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 серпня, прибув з візитом до столиці Молдови Кишинева.

Про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, пише Інтерфакс-Україна.

«Президент прибув до Кишинева на запрошення Маї Санду на День незалежності Молдови», — сказав він.

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За словами Никифорова, спочатку Зеленський поведе двосторонню зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Потім до них долучиться президент Румунії Нікушор Дан.

Після цього очікуються спільні заяви очільників трьох країн для медіа.

24 серпня 2026 року Україна відзначала 35-ту річницю незалежності. Тоді до Києва, зокрема, прибула президентка Молдови Мая Санду.