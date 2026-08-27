Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови

27 серпня, 18:21
Президент України Володимир Зеленський з Маєю Санду у Кишиневі, 27 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент України Володимир Зеленський з Маєю Санду у Кишиневі, 27 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 серпня, прибув з візитом до столиці Молдови Кишинева. 

Про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, пише Інтерфакс-Україна.

«Президент прибув до Кишинева на запрошення Маї Санду на День незалежності Молдови», — сказав він.

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За словами Никифорова, спочатку Зеленський поведе двосторонню зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Потім до них долучиться президент Румунії Нікушор Дан.

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Після цього очікуються спільні заяви очільників трьох країн для медіа.

24 серпня 2026 року Україна відзначала 35-ту річницю незалежності. Тоді до Києва, зокрема, прибула президентка Молдови Мая Санду.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Молдова Володимир Зеленський Мая Санду Нікушор Дан

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