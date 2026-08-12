Зеленський обговорив з Пашиняном пріоритетні напрями для співпраці

Президент Володимир Зеленський заявив, що у середу, 12 серпня, провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

«Говорив із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між нами є постійний діалог», — написав глава держави.

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Зеленський каже, що обговорив з Пашиняном результати свого візиту до Вірменії та пріоритетні напрями для співпраці.

Також він подякував прем'єру за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври — «важливої дати для християн усього нашого регіону».

За словами українського президента, вони з очільником вірменського уряду домовились і далі бути на звʼязку.

У травні 2026 року Зеленський відвідав Єреван, де взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Там він зустрівся з низкою європейських лідерів, а також з прем'єром Вірменії Пашиняном.

Зокрема, президент запропонував йому відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві. Крім того, Зеленський наголосив, що це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.