Диктатор країни-агресора РФ Володимир Путін знову обмовився , звертаючись до президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва — і назвав його «Сарган Кемелевич».

Про це 28 травня повідомляють російські видання Astra і The Insider.

Під час державного візиту до Казахстану Володимир Путін знову неправильно вимовив ім'я президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

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«Шановний Саргане Кемелевичу! Насамперед хочу висловити вам подяку за запрошення. Ми мали задоволення і щастя приймати вас торік із державним візитом. І тоді багато було зроблено для того, щоб ухвалити додаткові кроки щодо поглиблення і розширення нашого стратегічного партнерства», — сказав він.

Путін також похвалив Казахстан за «широке використання» російської мови, а Токаєв заявив, що Росія і Казахстан — «друзі та брати».

Радіо Свобода зазначає, що це вже другий державний візит у Казахстан для Путіна, що не відповідає дипломатичному протоколу.

У січні 2022 року диктатор Володимир Путін публічно назвав Касим-Жомарта Токаєва «Кемелом Жомартовичем». Токаєв у своїй промові подякував Путіну за відправку військових до Казахстану і не відреагував на його помилку.

У листопаді 2023 року під час візиту російського диктатора в Казахстан Токаєв демонстративно привітав делегацію РФ казахською мовою, чим явно збентежив її членів. Як видно на відео зустрічі, спочатку вони взагалі не зрозуміли, що відбувається, і тільки потім почали метушитися в пошуках навушників із синхронним перекладом.

Своєю чергою, Путін, ніби в помсту за це, знову спотворив його ім'я, продемонструвавши в такий спосіб неповагу до приймаючої сторони, яка погодилася на візит.

12 грудня 2025 року у столиці Туркменістану Ашгабаті проходили переговори між кремлівським диктатором, лідером Туреччини Реджепом Ердоганом, главою Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

ЗМІ писали, що під час свого виступу Путін почав говорити у вимкнений мікрофон і так тривало близько 30 секунд. Пізніше йому все ж увімкнули мікрофон і він продовжив просувати пропагандистські тези.

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В той же день Путін не зміг із двох спроб правильно вимовити прізвище президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова і його батька Гурбангули Бердимухамедова.