Путіну під час візиту в Казахстан знову не вдалося назвати президента Токаєва на ім'я — відео
Диктатор РФ Володимир Путін вкотре переплутав ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва (Фото: Коллаж NV/REUTERS)
Диктатор країни-агресора РФ Володимир Путін знову обмовився, звертаючись до президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва — і назвав його «Сарган Кемелевич».
Про це 28 травня повідомляють російські видання Astra і The Insider.
Під час державного візиту до Казахстану Володимир Путін знову неправильно вимовив ім'я президента країни Касим-Жомарта Токаєва.
«Шановний Саргане Кемелевичу! Насамперед хочу висловити вам подяку за запрошення. Ми мали задоволення і щастя приймати вас торік із державним візитом. І тоді багато було зроблено для того, щоб ухвалити додаткові кроки щодо поглиблення і розширення нашого стратегічного партнерства», — сказав він.
Путін також похвалив Казахстан за «широке використання» російської мови, а Токаєв заявив, що Росія і Казахстан — «друзі та брати».
Радіо Свобода зазначає, що це вже другий державний візит у Казахстан для Путіна, що не відповідає дипломатичному протоколу.
У січні 2022 року диктатор Володимир Путін публічно назвав Касим-Жомарта Токаєва «Кемелом Жомартовичем». Токаєв у своїй промові подякував Путіну за відправку військових до Казахстану і не відреагував на його помилку.
У листопаді 2023 року під час візиту російського диктатора в Казахстан Токаєв демонстративно привітав делегацію РФ казахською мовою, чим явно збентежив її членів. Як видно на відео зустрічі, спочатку вони взагалі не зрозуміли, що відбувається, і тільки потім почали метушитися в пошуках навушників із синхронним перекладом.
Своєю чергою, Путін, ніби в помсту за це, знову спотворив його ім'я, продемонструвавши в такий спосіб неповагу до приймаючої сторони, яка погодилася на візит.
12 грудня 2025 року у столиці Туркменістану Ашгабаті проходили переговори між кремлівським диктатором, лідером Туреччини Реджепом Ердоганом, главою Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
ЗМІ писали, що під час свого виступу Путін почав говорити у вимкнений мікрофон і так тривало близько 30 секунд. Пізніше йому все ж увімкнули мікрофон і він продовжив просувати пропагандистські тези.
В той же день Путін не зміг із двох спроб правильно вимовити прізвище президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова і його батька Гурбангули Бердимухамедова.