Один із медиків, опитаних журналістами, назвав пляму на кисті руки Володимира Путіна «триденною гематомою після уколу» (Фото: Sputnik/Vladimir Astapkovich/Pool via REUTERS)

На відеозаписі звернення диктатора країни-агресора РФ Володимира Путіна до школярів і студентів з нагоди початку навчального року можна помітити слід від ін'єкцій на кисті його лівої руки.

Відповідне відео було вперше оприлюднене 1 вересня пресслужбою Кремля.

На відео помітна досить велика темна пляма на кисті лівої руки Путіна. Диктатор частково прикривав її правою долонею, але під час жестикулювання все одно кілька разів демонстрував її в об'єктив камери.

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Фото: Скриншот із відео / Кремль

На відео звернуло увагу видання The Moscow Times. Як повідомили журналістам троє практикуючих медиків, цілком імовірно, що цей слід — від не надто вдалого «внутрішньовенного втручання».

Один із них, лікар бригади швидкої допомоги з Москви, назвав пляму «триденною гематомою після уколу».

За словами іншого медика, лікаря-реаніматолога, пляма на долоні Путіна схожа на «неакуратну ін'єкцію».

«Але взагалі-то Путіну (щоб підвищити безпеку маніпуляцій) мали встановити порт (катетер. — Ред.)», — сказав він.

Як розповіли журналістам медики, долоня — не зовсім стандартне місце для ін'єкцій. Зазвичай для них обирають ліктьову ямку, де вени розташовані близько до поверхні, малорухливі й мають порівняно великий діаметр, пояснив The Moscow Times лікар-кардіолог із понад 50-річним стажем роботи.

Ін'єкцію в кисть зазвичай роблять тоді, коли вени в ліктьовому згині використовувалися надто часто — наприклад, через тривалу внутрішньовенну терапію — або запалені після катетеризації, підсумував медик.

Як зазначили в The Moscow Times, судячи з відео, оприлюднених Кремлем, цей ролик — так звана «консерва» (тобто заздалегідь підготовлене відео).

Наприклад, окрім звернення до школярів і студентів, слід від ін'єкцій на руці Путіна помітний також на записі привітання з Днем шахтаря, опублікованому 30 вересня. Однак цієї плями немає на записі зустрічі російського диктатора з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим від 1 вересня, а також на відео із зустрічі з педагогами в МДПУ від 29 серпня.

Саме там Путін озвучив конспірологічно-зоологічну теорію про «косаток, що нападають на білих ведмедів і поїдають їх», і порівняв «харчовий ланцюг» дикої природи з війною в Україні.

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Зокрема, під час розмови з педагогом Дмитром Баланчуковим із Бєлгородської області РФ диктатор несподівано заявив, що «косатки їдять ведмедів, як дріб'язок», нападаючи на них зграями й розриваючи на шматки.

«Про це також треба розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію (так російські окупанти називають свою війну проти України — ред.)», — підсумував Путін.