Російський Волгоград атакували ракети, місцева влада заявляє про падіння «уламків» на промислове підприємство
Пожежа у Волгограді після ракетної атаки, 11 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+)
Російське місто Волгоград вночі у п’ятницю, 11 вересня, атакували ракети. Лунали потужні вибухи, після чого у місті виникли пожежі.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок ракетної атаки на півдні Волгограда впали «уламки» на території промислового підприємства. Також він заявляє про пошкодження багатоквартирного будинку у Красноармійському районі міста.
Моніторинговий канал Exilenova+ пише про пожежі у Волгограді після атаки ракетами та вибухів.
Раніше також повідомлялося про нічну атаку на російський Саратов, де дрони уразили нафтопереробний завод та склад маркетплейса Ozon. Виникли масштабні пожежі.
27 червня ракети FP-5 Фламінго уразили підприємство Титан-Барикади у російському Волгограді. Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше два корпуси оборонного підприємства.
Титан-Барикади — це підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки і транспортно-заряджальні машини для комплексу Іскандер-М, яким РФ регулярно обстрілює українські міста.