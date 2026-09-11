Російський Волгоград атакували ракети, місцева влада заявляє про падіння «уламків» на промислове підприємство

Пожежа у Волгограді після ракетної атаки, 11 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+)

Російське місто Волгоград вночі у п’ятницю, 11 вересня, атакували ракети. Лунали потужні вибухи, після чого у місті виникли пожежі.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок ракетної атаки на півдні Волгограда впали «уламки» на території промислового підприємства. Також він заявляє про пошкодження багатоквартирного будинку у Красноармійському районі міста.

Реклама

Моніторинговий канал Exilenova+ пише про пожежі у Волгограді після атаки ракетами та вибухів.

Фото: Exilenova+

Раніше також повідомлялося про нічну атаку на російський Саратов, де дрони уразили нафтопереробний завод та склад маркетплейса Ozon. Виникли масштабні пожежі.

27 червня ракети FP-5 Фламінго уразили підприємство Титан-Барикади у російському Волгограді. Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше два корпуси оборонного підприємства.

Титан-Барикади — це підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки і транспортно-заряджальні машини для комплексу Іскандер-М, яким РФ регулярно обстрілює українські міста.