Болгарські військові знищили невідомий безпілотник у Чорному морі

ВМС Болгарії у четвер, 27 серпня, виявили невідомий дрон у водах Чорного моря біля острова Святий Іван та знешкодили його.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Болгарії.

«Спеціалізована група Військово-морських сил виконала завдання з розвідки та знищення безпілотного літального апарату, виявленого 27 серпня на північному причалі навпроти острова Святий Іван», — йдеться у пресрелізі.

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Міністерство зазначило, що військовослужбовці діяли на підставі запиту, отриманого від очільника Бургаської області, позитивної ухвали начальника оборони та за розпорядженням командувача ВМС.

Дрон було знищено на місці з суворим дотриманням заходів безпеки.

26 серпня Міноборони Болгарії повідомляло, що на узбережжі країни виявили уламки кількох дронів без бойових частин. Військові знешкодили їх.