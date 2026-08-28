Болгарські військові знищили невідомий безпілотник у Чорному морі
Безпілотник, виявлений у водах Чорного моря біля острова Святий Іван (Фото: Міноборони Болгарії)
ВМС Болгарії у четвер, 27 серпня, виявили невідомий дрон у водах Чорного моря біля острова Святий Іван та знешкодили його.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Болгарії.
«Спеціалізована група Військово-морських сил виконала завдання з розвідки та знищення безпілотного літального апарату, виявленого 27 серпня на північному причалі навпроти острова Святий Іван», — йдеться у пресрелізі.
Міністерство зазначило, що військовослужбовці діяли на підставі запиту, отриманого від очільника Бургаської області, позитивної ухвали начальника оборони та за розпорядженням командувача ВМС.
Дрон було знищено на місці з суворим дотриманням заходів безпеки.
26 серпня Міноборони Болгарії повідомляло, що на узбережжі країни виявили уламки кількох дронів без бойових частин. Військові знешкодили їх.