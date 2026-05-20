«Щоб не виникало загроз для НАТО». У Польщі заявили, що Україна повинна точніше обирати цілі для атак на РФ

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна повинна "точніше обирати цілі для завдання ударів на території Росії, щоб це не створювало загрози для безпеки країн НАТО".

Про він сказав під час брифінгу для ЗМІ у середу, 20 травня, відповідаючи на запитання про випадки порушення українськими дронами повітряного простору балтійських країн, пише Укрінформ.

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«Безумовно, Україна повинна — і про це також говорять військові та в НАТО — значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу. Україна має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона повинна захищати територію країн НАТО», — зазначив Косіняк-Камиш.

Він стверджує, що «загрози для країн НАТО» можуть сприяти російським провокаціям і використовуватися Російською Федерацією для пропаганди, а також для «ескалації конфлікту й посилення гібридної війни».

Інциденти з дронами— що відомо

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

17 травня повідомлялось, що у Литві, в Утенському районі, на полі знайшли уламки безпілотника, який впав і розбився без ознак вибуху. У Національному центрі управління кризовими ситуаціями припускають, що це міг бути український військовий дрон, однак його походження та наявність боєзаряду ще встановлюють фахівці.

19 травня постпред РФ в ООН Василь Небензя пригрозив країнам Балтії «відповіддю» через заяви російської розвідки про нібито запуск українських дронів з їхньої території, хоча Київ це спростував. Представниця Латвії назвала слова Росії брехнею та «ознакою відчаю і слабкості», а США наголосили на підтримці союзників по НАТО.

19 травня в Естонії збили з румунського винищувача безпілотник, який, ймовірно, міг прямувати до цілей на території Росії. Це перший випадок, коли країна самостійно знищила дрон у своєму небі.