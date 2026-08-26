США призупинили розгляд усіх заяв на імміграційні візи

Про це в середу, 26 серпня, пише The Guardian.

Державний департамент пояснив це необхідністю посилити перевірки кандидатів та переконатися, що вони не залежатимуть від державної допомоги після в'їзду до країни, зазначили там.

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За даними відомства, відповідні зміни запровадили в посольствах і консульствах США на початку серпня. Консульські працівники проходять додаткове навчання, а для підготовки нових правил уже проводили роботу від початку року. Через це співбесіди деяких заявників, які вже були призначені, скасували, а нові дати їм мають повідомити окремо.

Останнім часом США посилили перевірку заявників, зокрема почали враховувати їхню активність у соцмережах та запровадили додаткові збори за оформлення документів. Раніше адміністрація намагалася обмежити подання заяв на імміграційні візи для громадян 75 країн через правило «державного утриманця», однак федеральний суд скасував це рішення.

Юристи з питань міграції попереджають, що нове призупинення може створити серйозні проблеми для людей, які вже пройшли значну частину складної процедури оформлення. Деякі заявники витратили тисячі доларів і змінили свої плани заради співбесід, які тепер скасували, а коли саме їх перенесуть, наразі невідомо.

25 серпня в AP повідомляли, що адміністрація Трампа готується анулювати туристичні та ділові візи до 200 тисяч іноземців, які після приїзду до США подали заявки на притулок або очікують на його надання. Якщо рішення ухвалять, воно може стати найбільшим одноразовим скасуванням віз в історії США та, ймовірно, буде оскаржене в судах.

За останні 18 місяців Державний департамент анулював близько 175 000 віз особам, яких було засуджено або звинувачено у злочинах — від керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння до зґвалтування та грабежу, — а також особам, які публічно висловлювали критику щодо політики США, зокрема на Близькому Сході.