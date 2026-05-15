Журналісти розкрили масштаб заходів безпеки, вжитих американською делегацією і групою журналістів, які супроводжували президента Дональда Трампа в Китаї — туди він їздив для зустрічі із Сі Цзіньпіном (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа дали вказівки журналістам викидати «одноразові» смартфони та інші предмети в сміття при виїзді з Китаю через побоювання прослуховування.

Про це 15 травня повідомили в ефірі програми Fox & Friends телеканала Fox News.

Ведучі розкрили масштаб заходів безпеки, вжитих американською делегацією і групою журналістів, які супроводжували президента Дональда Трампа в Китаї, зазначивши, що, хоча поїздку публічно оголосили успішною, загроза з боку Пекіна, пов’язана з прослуховуванням особистих пристроїв, була «добре зрозуміла».

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Журналіст Брайан Кілмід, зокрема, заявив, що в нього викликають занепокоєння майбутні угоди з використанням китайських технологій. Потім його колега Лоуренс Джонс процитував твіт репортерки видання New York Post Емілі Гудін, у якому вона пояснювала, як «американський персонал» викинув усі «одноразові телефони» у сміття перед посадкою на борт Air Force One.

«Нічого з Китаю не допускається на борт літака», — сказала вона.

«Американці кажуть: ми розуміємо загрозу з боку Китаю, ми постараємося поводитися пристойно і зробити щось публічно, але в приватному порядку ми вирішуватимемо те, що дійсно важливо», — сказав Джонс.

Згідно зі звітами журналістів пулу президента США, з якими ознайомилося видання Mediaite, співробітники Білого дому нібито попросили їх «повернути бейджи і значки», які використовували для їхньої ідентифікації протягом усієї поїздки до Китаю.

Чиновники адміністрації Трампа, зокрема, заявили, що їхні китайські колеги «хочуть їх повернути. Ці предмети вирушили у «відро для сміття» разом з «одноразовими смартфонами співробітників», пише видання.

Потім ще одна співведуча Fox & Friends Ейнслі Ергардт повідомила, що в неї є «джерела в літаку Air Force One» і розповіла про заходи безпеки, яких вжила американська делегація та група журналістів, що її супроводжувала.

«Їм довелося залишити свої американські телефони, вимкнути їх, вони не брали їх із собою до Китаю, а якщо й брали, то залишали в літаках. Вони вимкнули їх, вони не користувалися ними. Усі американці користувалися одноразовими телефонами, які їм довелося знищити і залишити в Китаї. Вони не хочуть, щоб у літаку було будь-що, що належить китайцям, тому що в них можуть бути встановлені прослуховувальні пристрої. Там можуть бути шпигуни», — сказала вона.

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Візит Трампа до Китаю та зустріч із Сі Цзіньпіном — що відомо

13 травня Трамп прибув до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з Сі Цзіньпіном.

Разом із президентом США прибули члени його команди з нацбезпеки та економіки, зокрема державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, торговий представник Джеймісон Грір і міністр фінансів Скотт Бессент.

Також у поїздці беруть участь понад 10 відомих бізнес-лідерів, зокрема Тім Кук з Apple, Ілон Маск з Tesla, Келлі Ортберг з Boeing, Діна Пауелл Маккормік з Meta, керівники Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm і Visa.

14 травня Трамп і Сі зустрілися в Пекіні і провели двосторонні переговори в будівлі китайського парламенту.

Зустріч відбулася за закритими дверима. Однак китайське інформагентство Сіньхуа повідомило, що Сі попередив Трампа, що Китай і США можуть «вступити в конфлікт», якщо питання про Тайвань, на який претендує Пекін, буде вирішено неправильно.