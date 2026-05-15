На прохання президента США. Сі Цзіньпін пообіцяв передати Трампу насіння троянд для розарію Білого дому

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надіслати американському президенту Дональду Трампу насіння троянд для розарію Білого дому після їхньої прогулянки садами в Чжуннаньхаї.

Про це у п’ятницю, 15 травня, пише Sky News.

Під час екскурсії Трамп назвав побачені квіти «найкрасивішими трояндами, які він коли-небудь бачив».

«Я запитав президента: „Чи могли б ви дістати мені трохи для [розарію Білого дому]“, і він сказав так», — зазначив він.

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Президент США також додав, що «ніколи не бачив таких великих троянд».

Чжуннаньхай — це закритий урядовий комплекс у Пекіні, де розміщується керівництво Комуністичної партії Китаю та який часто порівнюють із Білим домом.

На території комплексу розташовані сади, озера та адміністративні будівлі, він перебуває під посиленою охороною. Запрошення іноземних лідерів туди вважається знаком особливої довіри з боку Китаю.

Візит Трампа до Китаю: що відомо

13 травня Трамп прибув до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з Сі Цзіньпіном.

Разом з президентом США прибули члени його команди з нацбезпеки та економіки, зокрема державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, торговий представник Джеймісон Грір та міністр фінансів Скотт Бессент.

Також у поїздці беруть участь понад 10 відомих бізнес-лідерів, зокрема Тім Кук з Apple, Ілон Маск з Tesla, Келлі Ортберг з Boeing, Діна Павелл Маккормік з Meta, керівники Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm та Visa.

14 травня Трамп і Сі зустрілися у Пекіні та провели двосторонні переговори у будівлі китайського парламенту.

Зустріч відбулася за зачиненими дверима. Однак китайське інформагентство Сіньхуа повідомило, що Сі попередив Трампа, що Китай та США можуть «вступити в конфлікт», якщо питання щодо Тайваню, на який претендує Пекін, буде вирішено неправильно.