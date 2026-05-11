Ілон Маск і Тім Кук поїдуть до Китаю разом із Трампом — Bloomberg
Ілон Маск, Тім Кук та інші топменеджери приєднаються до Трампа для переговорів із Сі Цзіньпіном (Фото: Reuters)
Президент США Дональд Трамп запросив керівників провідних американських компаній приєднатися до його поїздки до Китаю цього тижня, повідомляє Bloomberg.
За словами представника Білого дому, до складу делегації увійдуть глава Tesla Ілон Маск, гендиректор Apple Тім Кук, керівник BlackRock Ларрі Фінк і глава Boeing Келлі Ортберг.
Також у переговорах візьмуть участь топ-менеджери Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm і Visa.
Трамп вважає, що присутність бізнес-лідерів допоможе укласти низку комерційних угод і договорів про закупівлі з Пекіном.
Bloomberg зазначає, що після оголошення Білого дому акції Tesla зросли на 1,3%, компенсувавши частину втрат у 2,7%, зафіксованих раніше протягом сесії. Акції Coherent продовжили зростання, а цінні папери Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard і Apple досягли сесійних максимумів.
Трамп прибуде до Пекіна з державним візитом 13 травня. Це буде його перша поїздка до Китаю з 2017 року.
Reuters писав, що Трамп обговорить з головою КНР Сі Цзіньпіном економічну і військову підтримку, яку Пекін надає Москві.
Також серед тем для обговорення — ситуація навколо Ірану, Тайваню, штучного інтелекту, ядерної зброї, а також питання про продовження угоди щодо критично важливих корисних копалин.
Остання зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна відбулася в жовтні 2025 року в Південній Кореї, де вони домовилися зупинити торговельну війну, під час якої США запровадили тризначні мита на китайські товари, а Пекін погрожував обмежити світові поставки рідкоземельних елементів.