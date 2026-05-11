Ілон Маск, Тім Кук та інші топменеджери приєднаються до Трампа для переговорів із Сі Цзіньпіном (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп запросив керівників провідних американських компаній приєднатися до його поїздки до Китаю цього тижня, повідомляє Bloomberg .

За словами представника Білого дому, до складу делегації увійдуть глава Tesla Ілон Маск, гендиректор Apple Тім Кук, керівник BlackRock Ларрі Фінк і глава Boeing Келлі Ортберг.

Також у переговорах візьмуть участь топ-менеджери Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm і Visa.

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Трамп вважає, що присутність бізнес-лідерів допоможе укласти низку комерційних угод і договорів про закупівлі з Пекіном.

Bloomberg зазначає, що після оголошення Білого дому акції Tesla зросли на 1,3%, компенсувавши частину втрат у 2,7%, зафіксованих раніше протягом сесії. Акції Coherent продовжили зростання, а цінні папери Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard і Apple досягли сесійних максимумів.

Трамп прибуде до Пекіна з державним візитом 13 травня. Це буде його перша поїздка до Китаю з 2017 року.

Reuters писав, що Трамп обговорить з головою КНР Сі Цзіньпіном економічну і військову підтримку, яку Пекін надає Москві.

Також серед тем для обговорення — ситуація навколо Ірану, Тайваню, штучного інтелекту, ядерної зброї, а також питання про продовження угоди щодо критично важливих корисних копалин.

Остання зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна відбулася в жовтні 2025 року в Південній Кореї, де вони домовилися зупинити торговельну війну, під час якої США запровадили тризначні мита на китайські товари, а Пекін погрожував обмежити світові поставки рідкоземельних елементів.