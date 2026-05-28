У кортежі російського диктатора Володимира Путіна в Астані (Казахстан) помітили броньований автомобіль із місцем для кулеметника на даху та, ймовірно, машину з системами РЕБ. Крім цього, у небі кортеж диктатора прикривав вертоліт.

Про це повідомляє Агентство.Новости.

На відео з проїзду Путіна до Палацу незалежності в Астані, де в четвер, 28 травня, проходять переговори між диктатором та президентом Казахстану, помітно, що лімузин супроводжують 14 мотоциклів і приблизно два десятки автомобілів.

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В кінці кортежу рухався військовий автомобіль. Аналогічну машину також зафіксували на кадрах вечірнього проїзду кортежу Путіна вулицями Астани у середу.

Як повідомляв OSINT-аналітик Кирило Михайлов, найімовірніше, це бронеавтомобіль Алан. Крім цього, у кортежі диктатора помітили автомобіль із конструкцією на даху, яка, на думку Михайлова, може бути системою радіоелектронної боротьби.

І в середу ввечері, і в четвер вранці проїзд кортежу російського президента контролював вертоліт у небі, зазначає Агентство.Новости. Уздовж доріг, якими проїжджає Путін, стоять військові в камуфляжній формі з автоматами.

Раніше Служба державної охорони Казахстану попереджала про тимчасові обмеження руху транспорту в Астані під час візиту Путіна та проведення засідання Вищої Євразійської економічної ради. У повідомленні йшлося про те, що «заходи передбачають використання ресурсів спеціальних державних, правоохоронних органів та збройних сил, зокрема військової авіації та техніки».

У Казахстані під час візиту Путіна затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова, який опублікував фото з протестним плакатом із різкими антипутінськими та проукраїнськими гаслами. Пізніше Жанузаков зазначив, що його відпустили додому.

На оприлюдненому фото він стояв із прапорами Казахстану та України й тримав плакат зі зверненням: «Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!».