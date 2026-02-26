Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер, 26 лютого, відвідав китайську робототехнічну компанію Unitree Robotics, що в провінції Чжецзян на сході Китаю, повідомляє CGTN .

Канцлеру продемонстрували шоу, на якому гуманоїдні роботи зі штучним інтелектом виконували бойові прийоми кунг-фу та влаштували боксерські поєдинки.

Відео з технологічної презентації Пекіна для міжнародних партнерів стало вірусним у соцмережах.

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Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

25 лютого 2026 року Фрідріх Мерц здійснив свій перший державний візит до Китаю, який готувався протягом тривалого часу.

Сі Цзіньпін не вперше приймає лідера однієї з країн Групи семи, що закликає його вплинути на російського диктатора Володимира Путіна для завершення війни РФ проти України. Подібні звернення останнім часом лунали і від президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єрів Канади Марка Карні та Великої Британії Кіра Стармера.

Радіо Свобода писала, що Мерца, як і його колег із Групи семи, турбує зростання торговельного дисбалансу між Німеччиною та КНР. За даними федеральної статистики, Німеччина імпортує з Китаю вдвічі більше товарів, ніж експортує в цю країну. Тепер Китай, а не США, став найбільшим торговим партнером Німеччини. Мерц, який приїхав у Китай разом із великою бізнес-делегацією, зазначив, що така динаміка є «нездоровою».

25 лютого, під час зустрічі з німецьким гостем, Сі Цзіньпін заявив про масштабні зміни у світі, які не мали рівних за століття, і закликав Німеччину до більш активної співпраці.

Економічними результатами дводенного візиту Мерца стали зокрема обіцянки Китаю збільшити імпорт високотехнологічних товарів із Німеччини. Пекін також анонсував замовлення ще 120 літаків у європейського концерну Airbus, що канцлер Мерц вважає одним із ключових досягнень своєї поїздки.