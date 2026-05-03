Ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту новий військовий супутник Польщі

Про це повідомляє TVP World.

Супутник для польських збройних сил був побудований польсько-фінською компанією ICEYE. Це четвертий такий апарат, він призначений для посилення здатності Польщі спостерігати за землею як вдень, так і вночі, а також за несприятливої ​​погоди, повідомляється у статті.

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Ракета з супутником стартувала з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії 3 травня незадовго до 10:00 ранку за Києвом. Загалом ця ракета несла 45 супутників, після запуску кожного з них SpaceX під час прямої трансляції оголошувала його назву та повідомляла, що «розгортання підтверджено».

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що супутник покращить розвідувальні можливості країни.

«Ми будуємо військове радіолокаційне угруповання POLSARIS, яке надасть польському війську нові можливості візуалізації Землі. Це забезпечує відчутну підтримку оперативним силам та всій системі національної безпеки», — написав він на своїй сторінці у соцмережі X.

Радіолокаційне угруповання POLSARIS використовує технологію радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR), яка дозволяє супутникам отримувати зображення крізь хмари, дим та туман, на відміну від стандартних оптичних систем.

Перший супутник ICEYE для польських збройних сил — частина угоди про співпрацю під назвою MikroSAR — вийшов на орбіту 28 листопада 2025 року, а ще два — у березні 2026 року.

Місія SpaceX 3 травня також допомогла вивести на орбіту EYCORE-1, супутник польської космічної компанії Eycore, яка спеціалізується на технології радіолокаційного зображення. Такі системи використовуються для військового моніторингу, захисту критичної інфраструктури, відстеження кораблів та оцінки збитків після стихійних лих.