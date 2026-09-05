Близько 50 військових офіцерів і цивільних співробітників Об'єднаного комітету начальників штабів США пройшли перевірку на поліграфі у межах розслідування витоків секретної інформації до ЗМІ. Зокрема, слідчих цікавили публікації про скорочення американських запасів боєприпасів через війну з Іраном.

Про це 4 вересня повідомляла газета The New York Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, під час перевірок військових і цивільних працівників запитували, чи передавали вони журналістам секретні дані, а також чи розголошували інформацію про зменшення запасів озброєння США.

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Тести провели у серпні після серії публікацій про нестачу ключових боєприпасів, зокрема далекобійних ракет і ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За даними джерел, метою перевірок було не лише знайти можливих інформаторів, а й продемонструвати наслідки для тих, хто може передавати дані ЗМІ у майбутньому.

В Об'єднаному штабі працюють від 1500 до 2000 військовослужбовців і посадовців, які координують військові операції, розробку політики та плани Збройних сил США у взаємодії з командуваннями по всьому світу.

У Пентагоні заявили, що не коментують внутрішні кадрові питання чи розслідування, однак наголосили на серйозному ставленні до витоків інформації, які можуть становити загрозу національній безпеці.

«Захист секретної інформації має вирішальне значення для забезпечення безпеки Сполучених Штатів та наших військ, розгорнутих по всьому світу», — заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

За словами колишнього головного військового прокурора ВМС США контрадмірала Дональда Гутера, такі масштабні перевірки є безпрецедентними для американських Збройних сил.

«Я ніколи не бачив, щоб поліграф застосовувався настільки широко або на такому високому рівні. З мого досвіду, це безпрецедентний випадок», — зазначив він.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп вимагав активніше шукати джерела витоків інформації та називав «зрадницькими» публікації ЗМІ, у яких критикували дії Вашингтона у війні з Іраном і повідомляли про проблеми із запасами озброєння.

За даними видання, ситуація посилила атмосферу недовіри всередині Пентагону. Нинішні та колишні посадовці пов’язують це, зокрема, з діями міністра оборони Піта Гегсета, який, як стверджується, заблокував або ускладнив кар'єрне просування щонайменше 80 генералів, адміралів та інших високопосадовців.

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У Пентагоні з початку минулого року проводять низку розслідувань щодо можливих витоків інформації після появи у ЗМІ матеріалів про роботу керівництва відомства.

4 серпня Reuters із посиланням на три джерела писало, що Сполучені Штати використали майже усі свої запаси ракет ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM), а також майже половину світових запасів крилатих ракет Tomahawk упродовж п’ятимісячної війни з Іраном. У Пентагоні та Білому домі цю інформацію заперечували.

Ціна війни в Ірані / Інфографіка: NV

5 серпня газета Washington Post з посиланням на два джерела написала, що Трамп звинуватив міністра оборони Піта Гегсета через те, що Пентагон увів його в оману через дефіцит ракет для війни з Іраном. Президент вимагав від глави Пентагону пояснень, оскільки він думав, що проблема з ракетами «була вирішена».

6 серпня Трамп заперечив інформацію про дефіцит ракет у США через війну в Ірані та пригрозив ув’язненням джерелам ЗМІ, які заявляють про нестачу зброї.