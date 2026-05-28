Уряд Німеччини може схвалити проєкт на початку липня. (Фото: REUTERS/Fabian Bimmer)

У Німеччині готують законопроєкт про посилення резерву, який передбачає регулярні військові навчання для частини громадян старше 45 років.

Про це пише Spiegel із посиланням на проєкт закону.



За даними видання, обов’язок проходити навчання може поширюватися на чоловіків і жінок, які служили в армії менше року та досягли 45-річного віку.

Реклама

Навчання, за планом, триватимуть два тижні щороку або раз на два роки.

Тих, хто служив понад рік або перебував на службі як кадровий чи тимчасовий військовий, можуть зобов’язати брати участь у навчаннях до досягнення 65 років.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що такі навчання потрібні для забезпечення надійної доступності резерву, який має важливе значення для національної безпеки та стійкості суспільства.

За інформацією Spiegel, уряд Німеччини може схвалити проєкт на початку липня. Після літніх канікул його може розглянути Бундестаг.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує до середини 2030-х років збільшити чисельність Бундесверу до 265 тисяч військовослужбовців і 200 тисяч резервістів.