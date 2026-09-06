У серпні біля узбережжя Ісландії відбулися щорічні військові навчання НАТО Northern Viking, у яких цього року вперше за десятиліття не брали участі американські кораблі та літаки.

Про це повідомляє Politico.

Союзники відпрацьовували пошук російських підводних човнів у водах біля узбережжя Ісландії. До навчань було залучено німецькі літаки спостереження, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі.

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Командування навчаннями перейшло до французького офіцера. За задумом союзників, вони мали продемонструвати як самим країнам НАТО, так і Росії, що Європа здатна захищати континент і діяти в Північній Атлантиці без американського лідерства.

«Ми бачимо, як Європа та Канада активізуються, і буквально бачимо це тут, в Ісландії», — сказав керівник директорату з питань оборони при МЗС Ісландії Йонас Алланссон.

Northern Viking — це навчання, які протягом десятиліть очолювали Сполучені Штати. Водночас США не припинили повністю підтримувати діяльність Альянсу на острові: американські військові будівельники зводять нові об'єкти на території військової частини аеропорту Кефлавік. Американська сторона також допомагала з плануванням навчань.

Ісландія розташована в центрі маршруту, яким російські військово-морські сили можуть виводити свої атомні підводні човни з баз на Кольському півострові до Атлантичного океану. У НАТО цей район вважають стратегічним рубежем, що має ключове значення для контролю доступу російських субмарин до Північної Атлантики.