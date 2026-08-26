У Гомельській області Білорусі, поблизу кордону з Україною, будується залізнична інфраструктура (Фото: via Радио Свобода)

У Гомельській області Білорусі , поблизу кордону з Україною, будується залізнична інфраструктура для масового та швидкого розвантаження важкої колісної та гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Як випливає з проєктної документації, отриманої Товариством залізничників Білорусі, для об'єкта з офіційною назвою Будівництво полігону в Гомельській області проєктується окрема залізнична інфраструктура поблизу села Якимівка.

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Зазначається, що замовником є Військовий проектний інститут. Проєкт передбачає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів, та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної і гусеничної техніки.

Фото: БЕЛЖД

З кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнуто 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі, зазначає видання.

Бригаду було створено у 2025 році для нібито захисту від «загроз» з боку України.

Східна частина нового об'єкта позначена на державних кадастрових картах Білорусі як «військове містечко», а західна — як «навчально-тактичне поле».

21 липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив направляти до армії та на південний кордон країни людей, які, за його словами, «не вміють працювати» або ігнорують розпорядження.

Водночас диктатор запевнив, що це «не означає наміру будь-кого атакувати».