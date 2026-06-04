Уявлення Володимира Путіна про хід його війни проти України можуть бути далекими від реальності, оскільки він не користується інтернетом, каже Андрій Захаров (Фото: REUTERS/Turar Kazangapov)

Журналіст-розслідувач Андрій Захаров в інтерв'ю Radio NV пояснює, наскільки неадекватно російський диктатор Володимир Путін може сприймати реальність — як у питанні продовження власного життя за допомогою біотехнологій, так і в питанні «успіхів» Росії у війні проти України.

— Вічна тема: скільки проживе Путін, чи помер він, чи ще ні, скільки у нього двійників тощо — тема, багата на конспірологію. Є нова публікація Wall Street Journal — якщо зовсім коротко, там йдеться про те, що битва Путіна за довголіття коштує 26 млрд доларів, я тут зачитаю підводку до цього тексту: «Від мініпігів і друку органів до кріотерапії та генетики. Путін зробив боротьбу за своє довголіття пріоритетом Кремля». Що ви про це знаєте? Що кажуть ваші джерела про те, що ж відбувається в цій сфері, як кремлівський диктатор розраховує прожити набагато довше, ніж ми з вами?

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— Ви згадали про конспірологію щодо двійників, і одразу хочеться сказати: ну це ж не Путін, а Пал Лаїч (нещодавно віцепрем'єр Росії та міністр сільського господарства Дмитро Патрушев на зустрічі в Кремлі назвав російського диктатора Володимира Путіна Пал Лаїчем — Ред.).

— Швидше за все, Пал Лаїч.

— Згадуючи недавню дивну фразу сина Патрушева про можливих наступників. Ситуація така: справді, Wall Street Journal провів розслідування, а до цього, два роки тому, було аналогічне розслідування від «Медузи» та «Радіо Свобода».