«Надрукуємо нову печінку». Як продовжують життя Путіну — інтерв'ю з журналістом-розслідувачем Андрієм Захаровим
Уявлення Володимира Путіна про хід його війни проти України можуть бути далекими від реальності, оскільки він не користується інтернетом, каже Андрій Захаров (Фото: REUTERS/Turar Kazangapov)
Журналіст-розслідувач Андрій Захаров в інтерв'ю Radio NV пояснює, наскільки неадекватно російський диктатор Володимир Путін може сприймати реальність — як у питанні продовження власного життя за допомогою біотехнологій, так і в питанні «успіхів» Росії у війні проти України.
— Вічна тема: скільки проживе Путін, чи помер він, чи ще ні, скільки у нього двійників
— Ви згадали про конспірологію щодо двійників, і одразу хочеться сказати: ну це ж не Путін, а Пал Лаїч (нещодавно віцепрем'єр Росії та міністр сільського господарства Дмитро Патрушев на зустрічі в Кремлі назвав російського диктатора Володимира Путіна Пал Лаїчем — Ред.).
— Швидше за все, Пал Лаїч.
— Згадуючи недавню дивну фразу сина Патрушева про можливих наступників. Ситуація така: справді, Wall Street Journal провів розслідування, а до цього, два роки тому, було аналогічне розслідування від «Медузи» та «Радіо Свобода».