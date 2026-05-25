Найпріоритетнішими цілями для ударів в РФ фахівці вважають підприємства з виробництва ракет, зокрема, крилатих Х-101 (на фото), якими агресор атакує Україну з перших днів війни (Фото: DR)

Удари Сил оборони по Москві й Московській області у ніч проти 17 травня стали найбільш масованою атакою на столицю ворога за час війни. Під ударом дронами опинилися підприємства військово-промислового комплексу та нафтопереробної галузі РФ.

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На думку оглядачів, подолавши кілька щільних кілець ППО і атакувавши московський регіон, Україна відкрила нову сторінку у війні проти Росії, коли донедавна найзахищеніша область урешті опинилася у зоні ураження. З огляду на це, військові підприємства в інших регіонах РФ, позбавлені настільки потужної протиповітряної оборони як Москва, з більшою ймовірністю можуть опинитися під нищівними ударами Сил оборони.

NV звернувся до пів десятка військових оглядачів і знавців озброєння, щоб визначити, по яких саме підприємствах РФ слід наносити методичні удари, щоб зменшити або зупинити виробництво сучасної зброї ворогом. Одне згадування підприємства російського ВПК прирівнювалося до одного балу. В огляд увійшли підприємства, які набрали два і більше експертні бали.