Табличка із написом «Стоп ненависті!» на акції «Не будь байдужим» проти нападів на українців, які в серпні пройшли у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні, Лодзі (Фото: Obywatele RP / Facebook)

Аналітичний проєкт Data House — Res Futura представив результати моніторингу образу України та українців у польських соціальних мережах за період від 30 червня до 2 серпня 2026 року. За цей час дослідники зафіксували 1,32 мільйона дописів про Україну та 17,8 мільйона реакцій і коментарів. Майже половина контенту про українців — ворожа.

Портал Sestry.ua проаналізував дані цього дослідження та написав про найбільш приголомшливі його висновки. NV публікує цей матеріал на правах інформаційної співпраці.

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Антиукраїнська кампанія в польському інтернеті вже значною мірою відтворює себе сама. Російські наративи дедалі частіше поширюють не російські канали, а самі поляки. А алгоритми соцмереж допомагають їм охоплювати мільйони.

Але найбільш промовиста цифра інша: протягом липня від 39,2% до 49,4% дописів про українців мали ворожий характер. У середньому — близько 45%. Тобто майже кожен другий допис. І йдеться вже не просто про окремі спалахи ненависті після політичної заяви, історичної річниці чи конкретного інциденту.

‍Тепер ворожість — це стан, а не реакція. Для антиукраїнської хвилі вже не потрібен привід.

Ще донедавна великі хвилі антиукраїнських коментарів можна було пов’язати з конкретними подіями: річницею Волинської трагедії, заявою українського чи польського політика, дискусією про соцвиплати.

Тепер, за даними Res Futura, вороже тло зберігається незалежно від інформаційного порядку денного.

Постійно повертаються кілька тем: «бандерівці», Волинь та історична пам’ять, соцвиплати й витрати держави на українців, злочини та інциденти за участю громадян України, а також окремі рішення української влади.

Дедалі важливішою стає кримінальна хроніка. Бійка. ДТП. П’яний чоловік. Конфлікт у магазині. Напад. Якщо учасник — українець, його національність нерідко стає головним елементом заголовка і запускає наступну хвилю коментарів.

Причому іноді вірусними стають відео, які взагалі неправильно описують подію. Інцидент між поляками або між українцями може бути представлений як «українці напали на поляків». Спростування з’явиться пізніше — але його побачать незрівнянно менше людей, ніж початкове емоційне відео.

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Саме тому дослідники говорять про зміну механізму: силу хвилі дедалі частіше визначає не політика, а хроніка.

І якщо інтенсивність генерування і поширення контенту ненависті збережеться, то можна передбачити зростання і кількості випадків фізичної агресії на вулицях.

Інфографіка: Data House — Res Futura / sestry.eu

Алгоритм винагороджує тих, хто кричить у камеру: «Депортуймо українців!»

Є ще одна причина, через яку ця хвиля стала настільки потужною. Ненависть добре працює в соцмережах.

Міхал Федорович із Res Futura описує це провокативно: «Ненавидіти українців у польських соціальних мережах — це модно».

Йдеться не про моду в побутовому сенсі, а про логіку алгоритмів. Емоційний ролик із закликом на кшталт «давайте депортуємо всіх українців із Польщі» викликає обурення, підтримку, суперечки, сотні або тисячі коментарів. Для алгоритму все це — engagement, залучення.

Десятки подібних відео можуть з’являтися протягом одного дня. Частина з них набирає величезні охоплення.

На цьому тлі ґрунтовна стаття, пояснення експерта чи перевірка фактів просто губляться. Не тому, що їх ніхто не хоче читати. А тому, що інформаційна конкуренція відбувається на нерівних умовах: спокійний аргумент конкурує з емоційним відео, яке платформа сама допомагає поширювати.

У Res Futura цю асиметрію сформулювали так: «Вороги знімають відео, захисники пишуть пости».

Найагресивніший антиукраїнський контент дослідники бачать насамперед у TikTok та YouTube. Контент на захист українців частіше з’являється на X, інформаційних порталах та в коментарях під статтями. Це фактично два різні інформаційні світи.

В одному — коротке відео, сильна емоція, конфлікт, проста теза і людина, яка говорить у камеру: «Українці забирають ваші гроші», «Українців треба депортувати», «Ось що вони роблять у Польщі».

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В іншому — статистика, пояснення, контекст, аргументи.

Перший формат потребує кількох секунд уваги. Другий — вже кількох хвилин бажання замислитися.

І алгоритми значною мірою визначають, хто переможе в цій конкуренції.

Одна з акцій «Не будь байдужим» проти нападів на українців, які в серпні пройшли у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні, Лодзі / Фото: Obywatele RP / Facebook

Війна зникла. Залишилися «українці»

Війна Росії проти України практично зникла з польської онлайн-дискусії про українців. За словами Федоровича, цей воєнний і безпековий контекст майже не присутній у ній уже близько трьох місяців.

Це принципова зміна.

Українці в Польщі дедалі рідше постають як люди, які опинилися тут через найбільшу війну в Європі після Другої світової. Натомість залишаються просто «українці».

Ті, хто отримує допомогу. Ті, хто претендує на місця в школах чи лікарнях. Ті, хто конкурує на ринку праці. Ті, хто потрапляє у кримінальну хроніку.

‍Якщо із цієї картини прибрати Росію і війну, значно простіше поставити інше питання: «А чому ми взагалі маємо їм допомагати?».

Російській пропаганді дедалі менше потрібно напрягатися

Антиукраїнський контент безперечно відповідає стратегічним інтересам Росії. Але це не означає, що кожен такий ролик створив російський бот чи пропагандист.

За спостереженнями Res Futura, значна частина таких повідомлень створюється самими польськими користувачами.

Російські наративи локалізувалися.

Їх повторюють польською мовою, прив’язують до польських проблем, польських податків, польської соціальної політики, польської кримінальної хроніки.

Якщо раніше Росії потрібно було створити повідомлення і донести його до польської аудиторії, тепер частину цієї роботи виконують самі користувачі польського інтернету.

Особливо небезпечним дослідники вважають ще один паралельний процес:

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‍Росія дедалі частіше постає в соцмережах як нібито «раціональний партнер, який хоче миру», тоді як відповідальність за продовження війни перекладається на Україну.

Інтернет створює ілюзію: «Так думають усі поляки»

Але тут є дуже важливе застереження. 45% ворожого контенту не означає, що 45% поляків вороже ставляться до українців. Соцмережі не є репрезентативним соцопитуванням.

За оцінками Res Futura, значну частину активності навколо України можуть генерувати близько 10−20 тисяч активних акаунтів. Це дуже небагато порівняно з населенням Польщі.

Але кілька тисяч людей можуть публікувати десятки повідомлень, коментувати одне одного, поширювати відео, створювати нові ролики — і разом генерувати мільйони переглядів. Зрештою людина відкриває TikTok, YouTube чи Facebook і бачить один, другий, третій, десятий антиукраїнський ролик… І виникає відчуття: «Всі навколо так думають».

Ця ілюзія може мати вже цілком реальні політичні наслідки.

Політик бачить ту саму стрічку. Читає ті самі коментарі. І може вирішити, що це і є позиція його виборців.

За оцінками Res Futura, до восьми з десяти дописів про Україну, які сьогодні може побачити польський політик у своїй інформаційній бульбашці, можуть бути негативними. Так інтернет-радикалізація починає впливати на реальну політику.

Інфографіка: Data House — Res Futura / sestry.eu

Але з'явилася помітна друга сторона

Є, однак, і важлива зміна в протилежному напрямку. Наприкінці липня Res Futura вперше за тривалий час зафіксувала виразне збільшення контенту на захист українців. Його частка зросла з 0,6% до 5,8% лише за два тижні. У порівнянні з приблизно 45% ворожого контенту, це все ще велика нерівність. Але раніше цієї другої сторони практично не було видно.

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Одним із переломних моментів стало жорстоке побиття української пари у Вроцлаві. Насильство викликало не лише чергову хвилю суперечок, а й помітну моральну реакцію:

‍Нападати на людину через її національність — це межа, яку не можна переходити‍.

Саме цей аргумент, а не розрахунки податків чи внесків українців до польського бюджету, став одним із головних мотивів захисту.

Але виникла інша проблема. Людина, яка публічно захищає українців, сама потрапляє під хвилю агресії. «Навіть якщо хтось напише коментар на захист України, він отримає ненависть. Це відлякує інших, які можуть думати інакше», — пояснює Федорович.

Тому сьогодні потрібно мати громадянську мужність, щоб публічно захищати українську меншину в польських соцмережах.

Одна з акцій «Не будь байдужим» проти нападів на українців, які в серпні пройшли у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні, Лодзі / Фото: Obywatele RP / Facebook

Коли держава реагує запізно

Проблема досягла масштабу, за якого її вже не можуть вирішити окремі журналісти, редакції, фактчекери чи активісти. Один перевірений матеріал готується годинами або днями. Маніпулятивний ролик із закликом «депортувати всіх українців» можна записати за кілька хвилин — і алгоритм здатен принести йому сотні тисяч переглядів. Тому сьогодні йдеться вже не лише про якість публічної дискусії.

Це питання інформаційної безпеки держави.

І тут Польща може скористатися досвідом України.

До повномасштабного вторгнення в українському інформаційному просторі роками діяли блогери, канали й медійні майданчики, які поширювали російські наративи, розпалювали внутрішні конфлікти, дискредитували державні інституції та часто прикривалися аргументом про свободу слова. Держава довго вагалася, де закінчується політична думка і починається інформаційна загроза.

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Після російської інвазії правові формулювання і механізми для обмеження частини таких каналів державою знайшлися. Але частину цієї роботи довелося робити вже під час війни — коли аудиторії були сформовані, наративи роками закріплювалися, а наслідки інформаційної бездіяльності стали значно дорожчими.

‍Український досвід показує одну важливу річ: інформаційна безпека стає питанням національної безпеки задовго до того, як це стає очевидним для більшості.

Йдеться при цьому не про заборону критики України чи українців. У демократичному суспільстві можна бути проти допомоги Україні, критикувати українську владу, міграційну політику чи соціальні виплати. Але систематична дегуманізація цілої національної групи, заклики до її вигнання, поширення брехні, що розпалює ненависть і ворожнечу, а також побудова великих охоплень на такому контенті — це вже інше явище.

Держава не повинна вирішувати, що людям думати. Але вона має вирішити, що робити з інфраструктурою, яка перетворює ненависть на масовий продукт.

‍Це означає системний моніторинг дезінформації, швидке реагування на маніпуляції, реальну відповідальність за незаконні заклики до ненависті та насильства, обмеження державою охоплення та відповідальність акаунтів, які поширюють hate speech

Бо зараз головна проблема вже не в тому, що антиукраїнські ролики існують. А в тому, що система їх розповсюдження працює краще, ніж система захисту від них.

І тому одна з найнебезпечніших реакцій сьогодні — сказати: «Це лише інтернет. Минеться». Український досвід показує, наскільки дорого може коштувати це «можна ще почекати».