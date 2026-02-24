Росія намагається вербувати своїх громадян на війну проти України вакансіями «миротворця», хоча такої посади у військах не існує.

На оголошення, які з’явилися на одному з російських інтернет-сервісів, звернули увагу журналісти видання Вёрстка.

Низка роботодавців пропонують роботу «в тилу», «на СВО» (так звана «спеціальна військова операція»), а також на окупованих Росією територіях України — у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Реклама

В описі деяких вакансій прямо вказується, що йдеться про контракт зі збройними силами, зазначають журналісти. В інших пропоновану роботу представляють як «допомогу мирному населенню», «без участі в бойових діях». Також стверджується, що йдеться про «підтримання громадського порядку» і «патрулювання в безпечних зонах».

Фото: Скриншот / Вёрстка

У бесіді з кореспондентом видання, який відрекомендувався претендентом, один із вербувальників не зміг чітко пояснити обов’язки «миротворців», але при цьому визнав, що такої посади у військах РФ не існує.

Журналісти також звернули увагу, що останніми тижнями з’явилися й інші оголошення, які обіцяють нібито безпечну службу. Серед них, приміром, «охоронець Кримського мосту», «писар у штабі» або «зварювальник у ремонтні війська».

У публікації також нагадується, що головна мета вербувальників — заманити людину до військкомату. Жодних гарантій розподілу на небойову посаду під час укладення контракту з Міністерством оборони РФ немає.

22 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські втрати сягнули рекордних 35 тисяч убитих солдатів на місяць проти близько 14 тисяч минулого року.

За його словами, незважаючи на щомісячну мобілізацію 40−43 тисяч осіб, Росія вже втрачає до 45 тисяч військових через втечі, поранення та ефективність українських дронових технологій.

6 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що в січні 2026 року втрати російської армії вбитими і тяжкопораненими становили понад 31,7 тис. осіб, що перевищує обсяги її поповнення особовим складом.

Пізніше Сирський в інтерв'ю Le Monde, опублікованому 21 лютого, констатував, що 2025 року втрати російської армії вперше перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.

Реклама:

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України на ранок 24 лютого, за минулу добу країна-агресорка Росія втратила на війні проти України близько 920 солдатів. Загальні втрати армії РФ становлять орієнтовно 1 261 420 військових убитими і пораненими.