Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю

28 лютого, 10:21
Сили безпеки Ізраїлю у Єрусалимі, 27 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Jamal Awad)

Сили безпеки Ізраїлю у Єрусалимі, 27 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Jamal Awad)

Ізраїль виявив балістичні ракети, які Іран запустив по країні у відповідь на ізраїльсько-американську атаку у суботу, 28 лютого, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени, попереджаючи мешканців йти в укриття.

Ізраїльські військові заявляють, що системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням ракет, пише The Times of Israel.

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Незадовго до цього державне телебачення Ірану оголосило, що збройні сили країни готуються до удару по Ізраїлю у відповідь, пише The New York Times.

Вранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану. Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану, тому що Тегеран, за його словами, намагався відновити свою ядерну програму.

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Серед цілей — ядерні, військові та урядові об'єкти, зокрема будинки лідерів Ірану. Вибухи лунають у Тегерані, Кумі, Керманшаху, Ісфахані та Кереджі.

Агенція Reuters писала, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не перебував у Тегерані під час спільного удару США та Ізраїлю, його перевезли у безпечне місце.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   війна Ізраїлю та Ірану Іран Ізраїль удари США по Ірану удар США та Ізраїлю по Ірану

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