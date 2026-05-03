Філіппіни оголосили про евакуацію тисяч людей після виверження вулкана Майон. Влада рекомендувала населенню уникати небезпечної зони радіусом шість кілометрів, пише агентство Bloomberg .

Інститут вулканології оголосив третій рівень небезпеки за п’ятибальною шкалою на тлі «стромболіанської активності та короткочасних фонтанів лави» з одного з найактивніших вулканів на Філіппінах. Жителів попередили про можливість каменепадів, зсувів і потоків лави.

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За даними Міністерства соціального забезпечення та розвитку країни, в евакуаційних центрах розмістили близько 1500 сімей. Як повідомляє Philippine Daily Inquirer, 2 травня кілька міст у провінції Албай були засипані попелом, що порушило рух транспорту.

Агентство PNA повідомило, що від випадіння попелу постраждали близько 52 сіл навколо Майона.

Вулкан Майон висотою 2463 метри є відомим туристичним місцем завдяки своїй майже ідеально конічній формі. Під час найбільш руйнівного виверження 1814 року загинуло понад 1200 людей. Під час виверження 1993 року загинули 79 людей.