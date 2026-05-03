На Філіппінах тисячі людей евакуювали через виверження вулкана Майон — відео
Вулкан Майон у 2022 році (Фото: Kim Tayona / Unsplash)
Філіппіни оголосили про евакуацію тисяч людей після виверження вулкана Майон. Влада рекомендувала населенню уникати небезпечної зони радіусом шість кілометрів, пише агентство Bloomberg.
Інститут вулканології оголосив третій рівень небезпеки за п’ятибальною шкалою на тлі «стромболіанської активності та короткочасних фонтанів лави» з одного з найактивніших вулканів на Філіппінах. Жителів попередили про можливість каменепадів, зсувів і потоків лави.
За даними Міністерства соціального забезпечення та розвитку країни, в евакуаційних центрах розмістили близько 1500 сімей. Як повідомляє Philippine Daily Inquirer, 2 травня кілька міст у провінції Албай були засипані попелом, що порушило рух транспорту.
Агентство PNA повідомило, що від випадіння попелу постраждали близько 52 сіл навколо Майона.
Вулкан Майон висотою 2463 метри є відомим туристичним місцем завдяки своїй майже ідеально конічній формі. Під час найбільш руйнівного виверження 1814 року загинуло понад 1200 людей. Під час виверження 1993 року загинули 79 людей.