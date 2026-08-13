Розплавлена лава стікає по схилу під час виверження вулкана Етна на Сицилії, Італія (Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS)

На Сицилії закрили аеропорт Катанії щонайменше до 2-ї години ночі 14 серпня за місцевим часом через тривале виверження вулкана Етна . Водночас не виключено, що закриття аеропорту триватиме й довше, повідомляє DW .

Через нове виверження Етни робота аеропортів Сицилії вже кілька днів залишається суттєво ускладненою. Виверження спричинило перебої сотень авіарейсів: частину з них скасували або перенесли, а деякі літаки перенаправили з Катанії до Палермо чи невеликого аеропорту Комізо.

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Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS

Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS

Пасажири також скаржаться на переповнені потяги та значне подорожчання таксі, якими вони намагаються дістатися до інших аеропортів острова. Перебої в авіасполученні виникли також на сусідньому острові Мальта. 11 серпня тут було скасовано 19 авіарейсів, 12 серпня — ще три, кілька рейсів було затримано.

Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS

Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS

Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS

Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS

Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS

Фото: REUTERS/Giuseppe Di Stefano

З 7 серпня сицилійський вулкан викидає великі обсяги попелу та розпечених уламків породи. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, потужні потоки лави виливаються з двох жерл, розташованих на висоті 2360 та 2750 метрів. Нещодавно утворилися ще два лавові потоки.

Етна — найактивніший вулкан Європи, він вивергається кілька разів на рік. Попередній період активності мав місце на початку липня, тоді на Сицилії також скасовували авіарейси.