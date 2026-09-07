В Індонезії через виверження вулкана Анак-Кракатау закрили сім аеропортів: 170 тис. людей очікують на рейси

Пасажири чекають у терміналі аеропорту Сукарно-Хатта, який призупинив роботу через виверження вулкана (Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Вісім індонезійських аеропортів , зокрема два у столиці Джакарті, закрили в понеділок, 7 вересня, через вулканічний попіл від вивержень вулкана Анак-Кракатау. Про це повідомили у міністерстві транспорту, пише The Guardian.

Попіл із вулкана, розташованого між островами Ява та Суматра, накрив Джакарту та кілька прилеглих районів після виверження 4 вересня. Через міркування безпеки аеропорти країни закрили. У міністерстві транспорту повідомили, що скасування авіарейсів торкнулося 170 000 людей.

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Призупинення роботи головного аеропорту Джакарти продовжено до вечора понеділка, повідомила адміністрація.

«Ми не можемо точно визначити, коли це закінчиться, через мінливі погодні умови. На сьогодні у восьми аеропортах, що зазнали впливу негоди, затримано 1 558 рейсів, через що 170 000 пасажирів опинилися в скрутному становищі», — заявив міністр транспорту Дуді Пурваганді.

Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Понад 900 рейсів, які затримуються, здійснювалися до та з аеропорту Сукарно-Хатта, додали в міністерстві.

Виверження вулкана Анак-Кракатау 5 вересня супроводжувалися фонтаном лави та потужними вибуховими звуками, які було чути на відстані до кількох сотень кілометрів. 6 вересня відбулися нові виверження. У понеділок агентство попередило, що «ймовірність подальших вивержень у найближчий період залишається високою».

Попіл із вулкана виявили в повітряному просторі навколо міжнародного аеропорту Сукарно-Хатта, що змусило владу призупинити його роботу, повідомили в міністерстві. Через перебої в роботі аеропорту деяким пасажирам довелося терміново шукати альтернативні авіарейси.

15 серпня в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей. У кількох районах було зафіксовано хвилі цунамі заввишки менше одного метра.