Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку РФ принесла в Україну, наголосили в Міноборони (Фото: Міністерство оборони України / Telegram)

З десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries Сили оборони України вже вивели з ладу сім.

Про це заявили у Міністерстві оборони України, підсумовуючи результати атаки у ніч проти неділі.

«Після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку Коледіно», — зазначили у Міноборони.

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Там підкреслили, що це був найбільший склад компанії Wildberries. Його площа становила 250 тисяч квадратних метрів.

«Москва тепер без «диких ягід», — констатували у міністерстві.

У Міноборони також наголосили, що російська логістика дедалі гостріше відчуває наслідки війни, яку РФ розв’язала проти України.

У ніч проти 16 липня Москву та область атакували безпілотники. Мер столиці РФ Сергій Собянін стверджував, що російська ППО нібито збила 201 БПЛА в Московському регіоні з вечора суботи. За його словами, всього на регіон летіло 600 безпілотників.

Російські Telegram-канали повідомляли про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

Повідомлялося, що у Підмосков'ї після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries. Зазначалося, що площа складського комплексу перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

В компанії Fire Point розповіли, що логістичний хаб Wildberries у селі Коледіно Московської області РФ був уражений українськими БПЛА FP-1.

Внаслідок атаки також частково обвалився склад площею 56 тис. кв. м у комплексі Северное Домодедово, стверджувала влада міського округу.

Удари по Wildberries — головне

Удари України по складах Wildberries набули масштабного характеру: за даними Reuters, атак українських безпілотників зазнали щонайменше 20 логістичних центрів компанії, а частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських площ.

Інфографіка: NV

Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.

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Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.