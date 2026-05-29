Витрати Росії на війну проти України у 2026 році можуть перевищити її бюджет щонайменше на 2 трлн рублів ($28 млрд), що посилить тиск на фінанси Кремля на тлі зростання дефіциту .

Про це йдеться у листі міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, який є у розпорядженні видання Financial Times.

Мінфін у лютому оцінював, що перевитрати на війну проти України у розмірі 2 трлн рублів можуть зрости до 4 трлн рублів цього року за «негативного сценарію». У документі йдеться, що відомство також очікує перевитрати на конфлікт в розмірі 4 трлн рублів у 2027 та 2028 роках.

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У листі міститься прохання до уряду заморозити 2,9 трлн рублів запланованих невійськових витрат на цей рік, 5,4 трлн рублів на 2027 рік та 7,1 трлн рублів на 2028-й, щоб покрити зростаючі витрати на війну.

FT зауважує, що цей запит підкреслює труднощі РФ з фінансуванням війни, попри виділення 16,84 трлн рублів ($238 млрд), або майже 40% цьогорічного бюджету, на оборону та безпеку.

Кремль планував дефіцит бюджету в розмірі 3,8 трлн рублів на весь 2026-й. Однак за перші чотири місяці цього року дефіцит бюджету РФ вже становить 5,9 трлн рублів (або 2,5% ВВП), що є найбільшим дефіцитом відтоді, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Видання пише, що витрати на війну можуть загнати бюджет Росії ще глибше в мінус, якщо не вдасться скоротити видатки в інших сферах.

Відтоді як Сілуанов звернувся з цим проханням, бюджет РФ отримав додатковий приплив коштів завдяки війні в Ірані, яка підняла ціни на нафту вище $100 за барель. Втім, цих додаткових надходжень, ймовірно, не вистачить для покриття всіх стрімко зростаючих витрат Кремля на війну в Україні.

Цього місяця Сілуанов заявив, що у квітні Росія отримала 200 млрд рублів ($2,8 млрд) надлишкових доходів від експорту енергоносіїв. Але, за його словами, очікувані доходи від енергоносіїв у березні недоотримали приблизно таку ж суму.

Як зазначає FT, ефект від вищих цін на нафту і газ був нівельований виплатами російським нафтовим компаніям для обмеження зростання внутрішніх цін на бензин, а також зміцненням рубля. Курс валюти коливається на рівні, близькому до найвищого за останні три роки щодо долара.

Журналісти кажуть, що стрімке зростання видатків на війну проти України затьмарює і без того похмурий економічний клімат у Росії.

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Мінекономіки цього місяця знизило свій прогноз зростання на 2026 рік майже на повний відсотковий пункт — всього до 0,4% Тепер воно очікує, що ВВП зросте на 1,4% наступного року та на 1,9% у 2028 році, що є різким падінням порівняно з прогнозами, зробленими лише у вересні 2025-го (2,8% та 2,5% відповідно).

Інститут вивчення війни у своєму звіті за 15 травня повідомляв, що, попри заяви Путіна про «позитивні» результати економічних заходів уряду, дані насправді свідчать про напружену ситуацію в економіці РФ.

18 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що лише за останні місяці російська нафтопереробка скоротилася на 10%. Крім цього, російські компанії змушені зупиняти свердловини, що є ще більш болючим для їхнього видобутку, ніж економічні втрати.