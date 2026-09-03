У даркнеті продавали дані 153 млн водійських посвідчень США і Канади: серед них документ Гегсета

У даркнеті протягом обмеженого часу були доступні для придбання дані понад 153 млн водійських посвідчень зі США та Канади, а також мільйонів інших документів. Серед них виявилося посвідчення міністра війни США Піта Гегсета.

Про це повідомив журналіст із кібербезпеки Браян Кребс, який провів власне розслідування витоку.



Сервіс Nexus заявляв, що має у своєму розпорядженні 153 млн водійських посвідчень, 10 млн посвідчень особи, 1,9 млн проїзних документів, 1,3 млн міжнародних водійських посвідчень, сотні тисяч медичних карток, дозволів на роботу та інших документів.

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Продаж бази рекламували на російськомовному кіберзлочинному форумі Exploit. Автор оголошення опублікував як безплатний зразок водійське посвідчення самого Кребса, після чого журналіст почав перевіряти достовірність бази.

Під час перевірки Кребс знайшов у системі дані з посвідчення Гегсета, а також документи кількох своїх друзів і родичів. За його словами, інформація виявилася актуальною.

Журналіст встановив, що частина людей, чиї документи опинилися в базі, користувалися сервісом прокату автомобілів Hertz. Інший дослідник кібербезпеки Зак Едвардс виявив свої дані після використання посвідчення особи в магазині Planet13.

Мітки часу на сканах документів збігалися з моментами, коли власники надавали їх цим компаніям. При цьому і Hertz, і Planet13 використовували для перевірки документів стороннього підрядника — компанію IDScan.

У IDScan підтвердили, що отримана від журналіста інформація була корисною для внутрішнього розслідування, однак додаткових подробиць не розкрили.

Офіс ФБР у Новому Орлеані розпочав офіційне розслідування витоку. Невдовзі після публікації матеріалу Кребса сервіс Nexus зник із даркнету.