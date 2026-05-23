У Демократичній Республіці Конго від вірусу Ебола померли троє волонтерів Червоного Хреста

Волонтери Червоного Хреста у Конго готуються забрати тіло померлого від вірусу Ебола, 21 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

У Демократичній Республіці Конго троє волонтерів Червоного Хреста померли, імовірно, від вірусу Ебола , яким вони могли заразитись під час роботи з тілами.

Про це повідомив сайт BBC із посиланням на заяву організації.

Зазначається, що волонтери могли заразитись вірусом Ебола 27 березня, працюючи у східному регіоні Ітурі над проєктом, не пов’язаним з цим вірусом, ще до того, як спалах було виявлено.

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Вважається, що вони були одними з перших, хто помер внаслідок цього спалаху, кількість смертей через який перевищила 170, а кількість хворих — 750.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФЧХ) заявила, що волонтери померли, служачи своїм громадам «з мужністю та людяністю».

Алікана Удумусі Августин, Сезабо Катанабо та Аджіко Чандіру Вівіан померли між 5 та 16 травня. Вони працювали в місті Монгбвалу, яке зараз вважається епіцентром спалаху.

22 травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підвищила рівень ризику для громадського здоров’я від вірусу в ДР Конго з «високого» до «дуже високого». Голова ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ризик у ширшому регіоні Африки є «високим», але залишається «низьким» у світі.

17 травня ВООЗ оголосила спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді «надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення».