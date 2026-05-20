У Росії до 12 років колонії засудили українку у справі про донати Силам оборони

Мурманський обласний суд у РФ ухвалив вирок жителю Сєвєроморська Володимиру Грабовецькому і його спільниці - громадянці України Поліні Кузьміній за підозрою у фінансуванні української армії.

Про це повідомляє Настоящее время.

Грабовецького визнали винним у державній зраді, а Кузьміну — у пособництві в держзраді. Жінці призначили 12 років колонії і штраф у розмірі 400 тисяч рублів.

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За даними сторони обвинувачення, Грабовський «був проти повномасштабної війни проти України» і розробив план, як допомогти українській армії та СБУ. Для здійснення схеми він залучив Кузьміну, яка могла передавати гроші через родичів в Україні.

Російське «слідство» стверджує, що з грудня 2022 року по травень 2024 року Грабовський і Кузьміна здійснили 78 переказів, і ці гроші використовували для «купівлі техніки, спеціального обладнання та озброєння, зокрема безпілотників і транспорту».

20 лютого видання Медіазона розповіло історію про росіянина, який мав посвідку на проживання в Україні з 2008 року, вирішив повернутися в Росію і отримав 14 років ув’язнення. Силовики забрали в нього телефон на кордоні і знайшли там 13 переказів «на потреби ЗСУ»,