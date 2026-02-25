У Великій Британії запустили перший український оборонний завод компанії Ukrspecsystems для виробництва безпілотників, щоб забезпечити безперервність виробництва і посилити оборонне партнерство.

Про це у середу, 25 лютого, повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

«Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань», — наголосив він.

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Залужний зазначив, що запуск виробництва у Великій Британії має стратегічне обґрунтування. Зокрема йдеться не про перенесення ключових компетенцій з України, а про розширення спільних можливостей та формування додаткового контуру стійкості, який забезпечить безперервність виробничих процесів.

Він пояснив, що центр інженерної експертизи залишається в Україні, тоді як виробництво інтегрується в британський оборонний сектор. Посол підкреслив, що так формується новий рівень партнерства, «коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки».

«Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії — це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку», — додав Залужний.

Він підкреслив, що подія має не лише економічне чи технологічне, а й стратегічне та цивілізаційне значення, адже закладається «фундамент нової архітектури європейської безпеки».

24 лютого Велика Британія до річниці повномасштабного вторгнення оголосила новий пакет допомоги Україні, який охоплює військову, енергетичну та гуманітарну підтримку. Кошти спрямують на відновлення енергосистеми, допомогу прифронтовим громадам, підтримку розслідування воєнних злочинів і навчання українських пілотів.