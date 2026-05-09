15 ключових виробників зброї в РФ. Атака на які підприємства ВПК ворога є особливо важливою для України — експертний аналіз
Машинобудівне КБ Радуга (на фото) є одним із провідних підприємств російського ВПК із виробництва й модернізації крилатих авіаційних ракет (Фото: DR)
Разом із експертами NV відібрав ті підприємства російського військово-промислового комплексу, ураження яких значно зменшить спроможності ворога виробляти зброю.
Росія на тлі підготовки до параду 9 травня і готуючись до можливих загроз значно посилила протиповітряну оборону Москви. Так, за інформацією видання The Moscow Times, РФ розгорнула навколо своєї столиці понад 40 нових веж із зенітними ракетними комплексами Панцир-С1, частину яких перекинули з інших регіонів.
Таке масштабне переміщення засобів протиповітряної оборони (ППО) і їхня концентрація довкола Москви теоретично робить більш уразливими решту регіонів РФ, позбавлених активного протиповітряного захисту.
NV залучив пів десятка військових оглядачів, щоб визначити, по яких саме ворожих підприємствах варто було б нанести удар, щоб зменшити спроможності РФ виробляти зброю.
У своїх відповідях експерти не згадували нафто-переробні заводи, які й так є традиційними цілями для Сил оборони, а також переважно уникали називати підприємства, розміщені на відстані понад 1500 км від кордонів з Україною та в зоні активної ППО Москви й Санкт-Петербургу.
Отже.