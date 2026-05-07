Пашинян заявив, що Вірменія не підтримує війну Росії проти України

Після зустрічі з президентом України прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не підтримує війну РФ (Фото: Офіс президента України)

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на брифінгу в четвер, 7 травня, заявив, що його країна не є союзником РФ у тому, шо стосується війни в Україні.

Про це повідомило інформагентство Armenpress.

Про те, що Вірменія не підтримує Росію, Пашинян сказав у відповідь на запитання щодо нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського в Єреван.

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«Щодо візиту президента України, то я вже робив заяву з цієї теми. Ми надавали гуманітарну допомогу Україні, і я вже казав, що ми не є союзниками Росії у питанні України», — наголосив Пашинян.

Також прем'єр-міністр Вірменії заявив, що не поїде на парад до столиці РФ Москви 9 травня, тому що наразі він зайнятий проведенням передвиборчої кампанії. З 8 травня Нікол Пашинян і більшість членів його уряду перебуватимуть у відпустці для участі в передвиборчій агітації.

Парламентські вибори у Вірменії призначено на 7 червня.

Щодо візиту Зеленського в Єреван, то він відбувся 4 травня. Президент України зустрівся з прем'єром Вірменії на полях саміту Європейської політичної спільноти і назвав цю зустріч позитивною.